Napoli, l'ironia dei tifosi per l'anticipazione di Venerato

Nelle ore successive alla notizia della svolta per il contratto di Dries Mertens, i tifosi del Napoli sono stati scossi da una clamorosa indiscrezione di mercato. A lanciarla è stato Ciro Venerato, che ha parlato di una trattativa tra Aurelio De Laurentiis e il Manchester City addirittura per Sergio Aguero.

La bomba di Venerato: “ADL vuole Aguero”

“Ci metto la faccia, il Napoli chiamato Aguero ed è l’unica certezza che ho”, ha dichiarato Venerato, spiegando che il Napoli ha presentato un’offerta al giocatore di 10 milioni di euro lordi all’anno per quattro anni, distante ma non troppo dai 13 milioni lordi che percepisce oggi ai Citizens.

Per convincere il club della Premier League, poi, il Napoli sarebbe pronto a versare 30 milioni di euro, cifra che potrebbe essere accettata perché il contratto del Kun scadrà nel 2021.

L’ironia dei tifosi partenopei

Ma la notizia di Venerato non è stata accolta con entusiasmo dai tifosi del Napoli, tutt’altro. La stragrande maggioranza s’è detta incredula e ha finito con l’ironizzare sullo scoop del giornalista. “Venerato stasera ha superato sé stesso”, il commento su Twitter di Vincenzo.

“Ma sì, Mertens ha rinnovato, siamo felici e oggi vale tutto, pure Venerato – commenta sarcastico Jo -: Aguero-Mertens in attacco, in difesa a questo punto direi Van Dijk o niente”. E John insiste: “Koulibaly ha chiamato Van Dijk e gli ha detto: ‘Uaglio’ io sto bene a Marechiaro, se vuoi giocare con me vieni tu qua…”.

GDV invece chiede più moderazione: “Ma la vogliamo finire con queste baggianate? Ma Venerato ci crede veramente?”. E GA7 la chiude così: “Si vabbè, ma secondo te Aguero può mai togliere il posto a Petagna?”.

SPORTEVAI | 19-05-2020 10:39