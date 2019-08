Napoli, l'Uefa celebra il nuovo acquisto: è delirio sul web

In attesa degli esiti della telenovela Icardi o di altre possibili operazioni last minute (Llorente e, sullo sfondo, il tormentone James) i tifosi del Napoli si godono l’ultimo arrivato, un vero e proprio pezzo da novanta. Hirving Lozano, talento messicano prelevato dal Psv Eindhoven, è l’acquisto più costoso della storia del club. È costato 42 milioni di euro e, anche secondo il profilo ufficiale della Uefa Champions League, li vale tutti.

I post – All’approdo in riva al Golfo dell’attaccante messicano, classe 1995, l’account social della massima competizione continentale per club dedica ben tre lanci. Nel primo retwitta l’annuncio ufficiale del Napoli sull’avvenuto passaggio in azzurro, nel secondo propone un video con le migliori giocate in Champions del “Chucky” con la didascalia “New star at Ssc Napoli”, quindi anche un collage di foto del messicano con la maglia del Napoli al centro tecnico di Castel Volturno. E l’entusiasmo dei fan schizza ai massimi livelli.

Le reazioni – Sono tantissimi i commenti carichi di gioia e di soddisfazione dei sostenitori del Ciuccio su tutti i canali social. L’hashtag #BenvenutoHirving, la locuzione utilizzata da Aurelio De Laurentiis per ufficializzare l’acquisto, entra in top trend in mattinata e molti si congratulano col presidente per il grande colpo. “Adesso aspettiamo James e Icardi“, scrivono in molti, mentre qualcuno non perde l’occasione per muovere qualche critica: “Presidente, ma Llorente? Come si può passare da Icardi a uno svincolato e pure vecchio?”. Anche il profilo del Napoli è inondato da messaggi. Molti arrivano dal Messico: i follower dei partenopei su Instagram, nelle ultime ore, sono aumentati di oltre ventimila unità e quasi tutti provengono dall’America Centrale.

