Napoli, la bordata di Capuano fa infuriare i tifosi

Continuano le polemiche dopo la gara tra Inter e Napoli di mercoledì scorso. Polemiche nate soprattutto per l’espulsione di Lorenzo Insigne. Il giocatore partenopeo si è lasciato andare a un’imprecazione nei confronti del direttore di gara Massa che non ha esitato a estrarre il cartellino rosso. Una decisione che ha finito per influenzare fortemente la gara.

La polemiche

Una decisione che fa discutere. Senza dubbio l’attaccante del Napoli ha sbagliato, anche perché le sue parole hanno avuto un eco (letteralmente) ancora maggiore all’interno di un San Siro senza tifosi. Ma in molti hanno messo in discussione la scelta del direttore di gara. Secondo alcuni Massa si sarebbe dovuto girare dall’altro lato, secondo altri invece non è giusto mancare così platealmente di rispetto nei confronti dei direttori di gara.

Il tweet di Capuano

Ora sulla questione interviene anche il giornalista Giovanni Capuano che dice la sua sui social tornando ad agitare le acque tra i tifosi: “Alla fine Insigne che ha chiesto scusa mi pare che sia quello uscito meglio dalla storia dell’insulto a Massa e dalla pretesa libertà di mandare affanculo gli arbitri perché, dice Gattuso, in Inghilterra fanno così”.

La reazione dei social

La bordata del giornalista nei confronti, soprattutto di Gattuso, ma anche di quanti si sono schierati dalla sua parte negli ultimi giorni ha agitato le acque sui social: “Che poi non è vero che in Inghilterra ti lasciano mandare a quel paese gli arbitri (magari in Scozia 22 anni fa era diverso). Il vaffa qui è permesso come imprecazione, ma non diretto all’arbitro”. Mentre Davide sostiene: “A parte l’imprecazione di Insigne, gli arbitri in Italia soffrono di manie di protagonismo”.

Mentre c’è chi come Diego tira in balla la Juventus e la presunta sudditanza dei fischietti italiani nei confronti della Vecchia Signora: “Se gli arbitri non fossero sordi contro una certa squadra, quella certa squadra sarebbe costretta a giocare con la Primavera ogni domenica”. E Fred fa notare un’altro comportamento atipico degli arbitri italiani: “Siamo l’unico paese in cui vengono espulsi massaggiatori, allenatori in seconda, e soggetti a caso dalla panchina, con il quarto uomo che fa la sia all’arbitro”.

SPORTEVAI | 18-12-2020 11:15