Napoli, la decisione di De Laurentiis dopo l'incontro con la squadra

La notte del disgelo. Così era stata descritta la serata che il Napoli aveva vissuto ad Anfield, dove i giocatori di Ancelotti hanno spaventato il Liverpool nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Non ci poteva essere modo migliore per dimenticare la bufera degli ultimi tempi e infatti ecco che il clima tra società e squadra sembra essersi rasserenato.

Come noto tutto era partito dalla decisione della squadra di interrompere il ritiro dopo la gara di Salisburgo, con tutto quello che ne è conseguito, ovvero la dura reazione del presidente De Laurentiis sfociata nella decurtazione dello stipendio ai giocatori con tanto di causa intentata.

Nella giornata di venerdì è avvenuto l’atteso incontro tra il presidente e la squadra, alla presenza di Ancelotti e del suo staff, compreso il figlio Edoardo. De Laurentiis si è complimentato con i giocatori per la prestazione di Liverpool, chiedendo però di cambiare marcia anche in campionato, dove il Napoli è lontano dalla zona Champions League.

Clima più sereno, quindi, ma dove ADL non ha fatto passi indietro è riguardo alle sanzioni comminate, che non verranno annullate. De Laurentiis ha però promesso di venire incontro alla squadra, proponendo un nuovo incontro che si svolgerà nelle prossime settimane, comunque prima di Natale.

L’ipotesi è che le multe possano essere “recuperate” dai giocatori attraverso i premi di qualificazione agli ottavi di Champions, garantiti dal presidente. Qualificazione a un passo visto che per accedere alla fase ad eliminazione diretta basterà pareggiare al San Paolo contro il Genk già sicuro anche di non potersi qualificare per l’Europa League.

Prima di lasciare il centro sportivo De Laurentiis ha voluto avere incontri personalizzati con due dei “ribelli” più illustri, ovvero Dries Mertens, la cui esultanza moderata dopo il gol al Liverpool non era passata inosservata, e José Callejon, rimasto in panchina nelle ultime due partite. Per entrambi, oltre al “caso ammutinamento”, all’ordine del giorno anche la trattativa per l’eventuale rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 22:14