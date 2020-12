Napoli, la delusione di Chiariello fa il giro del web

La qualificazione mancata dal Napoli in Olanda ha riaperto ferite e processi. Gli azzurri avrebbero potuto staccare il visto per i sedicesimi con un turno d’anticipo, invece hanno rischiato addirittura di perdere il match contro l’Az. Ora servirà giocare col massimo dell’impegno e della concentrazione l’ultima, delicatissima sfida del girone contro la Real Sociedad, proprio quello che Umberto Chiariello avrebbe voluto evitare.

Napoli, lo sfogo di Chiariello

Nella sua analisi post gara, in collegamento su Canale 21, il giornalista non nasconde la sua amarezza per una prestazione al di sotto delle aspettative: “Sono molto deluso, il Napoli non riesce a dare continuità al suo gioco. Primo tempo discreto, secondo pessimo, il Napoli ha rischiato di perdere e soltanto Ospina è riuscito a salvarlo. Non si vede la continuità nella svolta, si passa dalla partita dominata con la Roma a uscite come quella di Alkmaar“.

Chiariello mette Petagna nel mirino

Nel finale sono arrivate due occasionissime per Petagna, che però non le ha sfruttate: “Petagna ha commesso un errore gravissimo, madornale sul colpo di testa a tu per tu col portiere, è stato un tentativo goffo, non sembrava neppure una punta. Più difficile il secondo tiro, da posizione molto angolata”, ha ribadito Chiariello. “Adesso il Napoli deve vincere per forza per passare come prima, rischia di non vincere il girone e addirittura di uscire, un girone dove era la strafavorita. Uno stress che si poteva tranquillamente risparmiare”.

Napoli, le reazioni dei tifosi

Parecchi sostenitori azzurri condividono le tesi del giornalista. “Squadra senza carattere, senza cattiveria, senza gioco, siamo alle solite. Gattuso vattene”, tuona Roberto. “Napoli senza grinta, senz’anima, senza gioco, senza cattiveria agonistica. Squadra mediocre, si ritiene forte ma così non è”, è il lapidario giudizio di Gabriele. Giuseppe invece è meno caustico: “Mamma mia quanta negatività, non pensavo fossimo ultimi sia in coppa che in campionato”.

