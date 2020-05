Napoli, la nuova alternativa a Mertens agita i tifosi

C’è grande agitazione tra i tifosi del Napoli per le tante incertezze legate all’attacco azzurro del prossimo anno, soprattutto legate alla permanenza di Dries Mertens, non più certa come invece appariva prima dello stop del campionato. Il presidente Aurelio De Laurentiis si sta guardando intorno, provando a individuare un eventuale sostituto del belga.

Joao Pedro nome nuovo per l’attacco

Secondo la Gazzetta dello Sport, ADL avrebbe posato gli occhi su Joao Pedro, attaccante brasiliano protagonista di una stagione brillante con il Cagliari, in cui ha segnato la bellezza di 16 gol, molti dei quali pregevoli dal punto di vista tecnico.

Joao Pedro sogna di giocare in Europa e accetterebbe con piacere il trasferimento al Napoli, dove completerebbe la sua trasformazione da trequartista a vera punta, seguendo l’esempio proprio dello stesso Mertens. Sul nome del brasiliano, però, i tifosi azzurri si sono divisi: alcuni intravedono nel suo ingaggio un buon affare, altri non lo ritengono all’altezza della piazza partenopea.

I tifosi del Napoli si dividono

“Ma magari venisse Joao Pedro – scrive Massimiliano su una delle pagine Facebook più seguite dal tifo napoletano – 16 gol col Cagliari, bravo negli inserimenti, forte di piede e di testa, da prendere anche fosse solo come punta di riserva”.

“Finalmente, questo nel Napoli esplode, prenderei anche Pellegrini…”, aggiunge Sasà, che cita un altro cagliaritano con ampi margini di crescita. Alessio, invece, vorrebbe sia Joao Pedro che Mertens. “Magari Joao al posto di Callejon, ma Mertens deve rimanere”.

Altri tifosi, invece, non sono d’accordo sull’acquisto del brasiliano. “Raramente parlo male degli obbiettivi del Napoli, che spesso sono giusti. Ma questo ha avuto solo un’annata d’oro. Per il resto è un giocatore mediocre”, il commento di Pierluigi. “Ma chi è questo bidone?”, aggiunge sprezzante Damiano. Infine Daniele, che non crede alla partenza di Mertens: “In un mese Mertens è diventato del Chelsea, dell’Inter, del Milan e del Newcastle… vuoi vedere che alla fine resta qui?”.

SPORTEVAI | 05-05-2020 12:13