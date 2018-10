Napoli, la panchina è d'oro: Juventus più vicina

Il Napoli sfrutta l’assist offerto dalla Juventus, e dal Genoa, accorciando le distanze in classifica dai bianconeri, ora avanti di quattro punti. Terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions per il Napoli, mentre sale a quattro il numero delle sconfitte di fila dell’Udinese, dopo i ko contro Lazio, Bologna e Juventus. Il 3-0 finale dà la portata del gap tecnico tra le due squadre e fornisce ottime indicazioni ad Ancelotti, che ha fatto ampio ricorso ancora una volta al turnover a tre giorni dalla super-sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Il tecnico emiliano ha infatti rinunciato a cinque titolari, senza mettere mano all’assetto tattico ormai adottato in via definitiva, ma raccogliendo ottime indicazioni da tutti i rincalzi mandati in campo. Due gol su tre infatti sono arrivati da giocatori non titolari, anche se è stato determinante anche un pizzico di fortuna, essendo entrambi entrati dalla panchina. La serata infatti sembrava essersi messa male per l’infortunio muscolare di Verdi, costretto a uscire già dopo due minuti, ma a sbloccare la partita al 15' è stato proprio il sostituto dell’ex Bologna, Fabian Ruiz, al primo gol in A con uno spettacolare tiro a giro.

Proprio come la Juventus, il Napoli domina in lungo e in largo il primo tempo di fronte a un avversario impaurito e senza idee, ma il raccolto resta minimo, così l’Udinese prova a crederci in avvio di ripresa, quando Ancelotti vede gli spettri… già fatali poche ore prima ad Allegri. A differenza dei bianconeri, però, gli azzurri restano in partita, dando prova di maturità tecnica e mentale nonostante i tanti titolari a riposo, passa indenne la sfuriata friulana e dilaga nel finale con un rigore trasformato da Mertens e il sigillo di un altro rincalzo subentrato, Rog, meno di un minuto dopo l’ingresso in campo.

Nel pomeriggio erano arrivate due sorprese. La Spal è andata a vincere sul campo della Roma con un 2-0 frutto del calcio di rigore realizzato da Petagna nel primo tempo e il raddoppio, di testa, di Bonifazi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Juventus capolista e a punteggio pieno (8 vittorie su 8 fino a sabato) si è fatta fermare dal Genoa non riuscendo a capitalizzare la rete del vantaggio siglata con un tocco sotto misura dal solito Ronaldo. I liguri, che non hanno mai mollato, hanno trovato la rete dell’1-1 con Bessa, bravo nell’approfittare di una dormita generale della retroguardia piemontese e a fare centro di testa, festeggiando così nella maniera migliore il ritorno di Ivan Juric sulla panchina del ‘Grifone’.

