Napoli, la promessa di De Laurentiis per Pasqua scatena i tifosi che hanno una sola richiesta

Il patron azzurro, alla vigilia della gara col Milan, pone l'accento sulla necessità di una gestione virtuosa e per qualcuno è un messaggio chiaro

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Massima concentrazione e pochissime parole: domani c’è Napoli-Milan ma neanche alla vigilia di uno scontro diretto delicatissimo Antonio Conte ha scelto di parlare con la stampa. Mentre ieri hanno tenuto conferenze tutti i tecnici, compresi Allegri, Spalletti e Chivu, l’allenatore pugliese ha preferito ancora una volta – ed è una costante – il silenzio anche per evitare distrazioni in un momento chiave della stagione. con il secondo posto nel mirino e uno sguardo anche all’Inter. A parlare, sia solo via X/twitter, è stato il presidente Aurelio De Laurentiis che ha voluto fare gli auguri di Pasqua ai tifosi, mandando anche un messaggio.

Il tweet di De Laurentiis

Questi gli auguri del n.1 del club partenopeo: “Buona Pasqua ai nostri meravigliosi sostenitori, ai calciatori, allo staff tecnico, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori del Napoli e della Filmauro, e alle loro famiglie. Una Santa Pasqua che ricorre in un momento drammatico a causa delle guerre in corso e delle loro conseguenze sulle persone direttamente coinvolte, ma anche sulle ripercussioni economiche che dovremo affrontare. Ai nostri tifosi posso, però, assicurare che la nostra gestione continuerà a essere virtuosa per consentirci di restare competitivi ai massimi livelli, come abbiamo sempre fatto da quando ho rilevato il Napoli”.

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Poi ricorda: “Le partite e l’andamento di una stagione possono essere condizionati da fattori imprevedibili, ma ciò che importa è la continuità che abbiamo sempre avuto. Posso promettere che la manterremo. Forza Napoli Sempre!”.

I tifosi chiedono il rinnovo di Conte

Tra tantissimi grazie e tantissimi auguri non mancano voci polemiche sul web: “Lo prometti come il centro sportivo con il post “la prima pietra”? Mi stai facendo arrabbiare stai attento e rinnova Conte” e poi: “Rinnovo di Conte fino al 2040 o continuità di clima dompepiano. A te la scelta, caro Aurelio” e anche: “Rinnovo a vita di Conte o rivolta”, oppure: “Rinnovi Conte fino al 2030 papà”

C’è chi scrive: “Pres ma vuoi dire che non ci sono soldi e Conte non rinnova?” e poi: “Manca solo lo stadio per diventare i migliori al mondo” e anche: “3 punti domani sera oppure direttamente in ritiro punitivo fino a dicembre 2026” e infine: “Rinnovo Conte fino al 2045 e 800 milioni per il mercato di giugno ora”