Rabbia Napoli: Imbarazzante, cosa ha visto Chiffi, perchè il Var tace? Per Hien il fallo c'era. Conte tace per protesta

Il ds del club partenopeo si sfoga a caldo in diretta su Dazn e condanna arbitro e Var, il difensore atalantino Hien assicura: Hojlund ha fatto fallo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Entra in campo la società a protestare dopo l’arbitraggio di Atalanta-Napoli. A presentarsi davanti alle telecamere di Dazn è il ds Giovanni Manna che perde letteralmente lucidità nel lamentarsi, senza riuscire a trattenere la rabbia e la delusione. Sotto accusa i due episodi che hanno condizionato la partita: il rigore revocato a Hojlund nel primo tempo e la rete di Gutierrez misteriosamente annullata a inizio ripresa per un presunto fallo del bomber azzurro su Hien. Manna è un fiume in piena.

Il ds Manna furioso a Dazn

Non aspetta neanche domande Manna per partire con la sua requisitoria: “E’ incommentabile, ripartiamo facciamo gol e viene annullato, ma cosa ha fischiato? Non c’è stato neanche il check del Var a mio avviso, è imbarazzante. Dov’è il fallo? Dov’è? Dov’è? Non c’è il fallo, noi siamo buoni e cari ma questo è imbarazzante, ci sono stati già altri errori prima ma ora ci stiamo giocando la Champions e vogliamo quello che è giusto, questo non è calcio, non ho altre parole”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ds azzurro è scatenato: “Sull’episodio del rigore lo richiamano e allora perché dopo sul gol del 2-0 non lo richiamano al monitor? Chiffi avrà visto una cosa che ha visto solo lui ma perché il Var non interviene? Non c’è niente , guarda, cosa c’è, cosa c’è? In un’annata complicata piena di infortuni ci capita questo, siamo stanchi, basta, bisogna fare qualcosa. Io pensavo che la palla fosse uscita perché non c’è niente, Hien si appende e si lascia andare, mi sembra assurdo. I ragazzi stanno dando tutto e poi succede questo. C’è qualcosa che sicuramente non va, sul rigore si può discutere sul contatto ma non c’è niente non c’è niente, qui il contatto non c’è e non ci piace passare per stupidi”. Antonio Conte invece ha scelto il silenzio e ha preferito non parlare con i media.

Hien: Il fallo di Hojlund c’era

Subito dopo interviene a far chiarezza proprio Hien che, sempre a Dazn, è lapidario: “Secondo me è fallo, non mi piace parlare di questo dopo la partita ma me lo chiedete e vi dico per me è fallo, se non mi prende il braccio sono io a prendere il pallone”.