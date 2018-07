Napoli, la risposta a Cristiano Ronaldo è clamorosa

Mentre i tifosi della Juventus si preparano ad accogliere Cristiano Ronaldo, il Napoli risponde al clamoroso colpo bianconero con una mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta Premium Sport, il club campano avrebbe presentato un'offerta importante a un ex compagno di squadra di CR7 al Real Madrid, Angel Di Maria.

Carlo Ancelotti, che lo ha allenato proprio nei blancos, lo ha suggerito al presidente Aurelio De Laurentiis: l'argentino, reduce dal flop mondiale dell'albiceleste e non in rapporti particolarmente buoni con il Paris Saint Germain, potrebbe considerare un'esperienza in Italia, proprio come la stella portoghese che sta infiammando in questi giorni Torino.

Il Napoli avrebbe offerto al suo agente un contratto triennale da 5 milioni a stagione con diritti di immagine da definire. Resta lo scoglio Psg, che se non dovesse ricevere sanzioni dalla Uefa dopo la riapertura del fascicolo sulle violazioni del fair play finanziario, non avrebbe bisogno di vendere nessuno dei suoi campioni. Ma anche sotto il Vesuvio, come sotto la Mole, è lecito sognare.

Intanto Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti si sono incontrati in un vertice di mercato anomalo sull'imbarcazione del patron del Napoli, ormeggiata a Capri. Come riportato dall'Ansa, per evitare il bagno di folla e l'assalto dei tifosi del Napoli, De Laurentiis e i suoi ospiti sono saliti a bordo dei caratteristici taxi scoperti.

Per evitare la piazzetta, affollatissima come non mai, i taxi si sono inoltrati lungo un percorso alternativo conosciuto solo dai capresi doc e hanno raggiunto il 'Grand hotel Quisisana'. AdL e Ancelotti dovrebbero passare nel lussuoso e storico albergo ancora una giornata.

Martedì inizierà a Dimaro (in Trentino) il raduno del nuovo Napoli e per la prima volta il presidente dei vice campioni d'Italia si fermerà con la squadra per tutti e 20 i giorni di raduno previsti.

SPORTAL.IT | 08-07-2018 11:10