Napoli, l’addio di Allan farebbe cambiare la maglia

Il mercato del Napoli è attualmente in standby, perché tutto ruota attorno all’eventuale partenza di Allan in direzione Parigi. Non è certo un segreto che il Paris Saint-Germain voglia il centrocampista brasiliano che il Napoli acquistó dall’Udinese, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. Le cifre in ballo sono davvero da capogiro e sono legate anche a una questione di sponsorizzazione.

Già, perché De Laurentiis oltre che il cash per Allan ha chiesto anche che la Qatar Airways (legata come è noto alla proprietà del club transalpino) diventi il nuovo sponsor del Napoli, andando a prendere il posto dell’acqua Lete sulle magliette dei calciatori partenopei. Ma quali sono attualmente le cifre? Stando alle ultime indiscrezioni la dirigenza del team parigino avrebbe offerto 60 milioni per Allan più 20 per la sponsorizzazione. De Laurentiis invece chiede 100 milioni più 20 di sponsorizzazione.

L’impressione è che le due parti alla fine si verranno incontro e si chiuderà a 80 milioni più 20. Sicuramente un affare molto importante per la società campana, che con la cessione di Allan incasserebbe moltissimo cash e sistemerebbe anche la questione legata al main sponsor delle divise di gioco. Intanto tornando al lato squisitamente calcistico, Carlo Ancelotti sta preparando la doppia trasferta a San Siro contro il Milan (prima in campionato sabati e successivamente il martedì in Coppa Italia) che potrebbe rappresentare un crocevia importante per la stagione della sua squadra.

