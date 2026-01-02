Napoli, Lang ancora col “mal di pancia”: occasione per Manna, dal Galatasaray la soluzione al blocco del mercato

L’olandese non è soddisfatto del minutaggio, gli agenti lo avrebbero proposto al club turco: la sua cessione permetterebbe al d.s. di prendere un altro esterno d’attacco

Noa Lang ha di nuovo il “mal di pancia”, ma stavolta potrebbe non essere una cattiva notizia per il Napoli: gli agenti lo avrebbero proposto al Galatasaray, la sua cessione potrebbe aiutare il d.s. azzurro Giovanni Manna a superare i limiti imposti dal mercato a saldo zero e acquistare un altro esterno offensivo per Antonio Conte.

Napoli, Lang di nuovo scontento

Il Napoli e Noa Lang potrebbero interrompere anzitempo la loro relazione e dirsi addio già in questo mese. Dopo le difficoltà iniziali ad inserirsi nelle rotazioni di Antonio Conte – sfociate nello sfogo di Eindhoven – l’ex Psv aveva trovato spazio nel nuovo 3-4-3 varato dal tecnico salentino anche a causa dei tanti infortuni dei compagni di squadra, ma durante la Supercoppa Italiana di Riyadh ha nuovamente perso il posto da titolare. La prospettiva di altri 5 mesi in panchina non lo alletta e quella di idea di cambiare aria non sembra soltanto un’idea.

Proposto al Galatasaray

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, gli agenti di Lang si sarebbero già mossi per lavorare alla partenza del proprio assistito: in particolare, sarebbe già avvenuto un contatto col Galatasaray, club che si era interessato all’olandese anche nella scorsa stagione, prima che il Napoli affondasse il colpo. Non c’è ancora una trattativa e il club di Aurelio De Laurentiis, al momento, resta a guardare. Paradossalmente, però, stavolta il “mal di pancia” di Lang potrebbe tornare addirittura utile al Napoli.

I problemi del mercato a saldo zero

Il d.s. Giovanni Manna ha infatti dichiarato di voler elevare la qualità dell’attacco, in particolare nella posizione di esterno offensivo. Per riuscirci, però, il Napoli deve prima fare spazio nel monte ingaggi: i vincoli a cui la Figc ha sottoposto la società partenopea per il mercato di gennaio, a causa del superamento della soglia limite del Cla – il costo del lavoro allargato, ovvero il rapporto tra i ricavi e il costo di ammortamenti e ingaggi – obbligano Manna a operare a saldo zero. Un attaccante può arrivare solo se ne parte un altro.

La soluzione Lang

E qui entra in gioco Lang: l’olandese guadagna 2,5 milioni di euro annui, ingaggio che, con la sua partenza, il Napoli potrebbe “girare” ad un’altra punta, magari da prendere in prestito con diritto di riscatto (in modo da non incidere sul conto degli ammortamenti). Insomma, in questo momento un eventuale accordo tra Lang e il Galatasaray rappresenterebbe per il Napoli una soluzione ai problemi legati ai vincoli sul mercato.