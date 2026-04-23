Napoli: per Lang stesso destino di Lucca, ma Manna ha la soluzione per entrambi

Il Galatasaray ha cambiato idea sul riscatto dell’olandese, che tornerà alla base insieme al centravanti che ha fallito anche al Nottingham: due grane per il d.s.

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Noa Lang come Lorenzo Lucca: il Galatasaray ha cambiato idea sul riscatto dell’olandese, che tornerà al Napoli al termine del prestito proprio come il centravanti, che ha deluso anche nell’esperienza al Nottingham Forest. Il d.s. azzurro Giovanni Manna ha però in mente la soluzione per entrambi i casi.

Napoli, Lang ritorna insieme a Lucca

Fino a qualche settimana fa il Galatasaray pareva deciso a riscattare Noa Lang dal Napoli: arrivato in prestito a gennaio, l’esterno offensivo olandese aveva iniziato bene la sua avventura in Turchia, servendo due assist nella Superliga turca e contribuendo con una doppietta alla Juventus alla qualificazione della squadra di Istanbul agli ottavi di Champions League. Poi, però, il rendimento di Lang è drasticamente calato e nel mese di aprile l’olandese ha anche perso il posto da titolare. Non solo: secondo la stampa turca, il Galatasaray starebbe già lavorando per sostituirlo e avrebbe messo nel mirino Jonathan Rowe, esterno inglese attualmente al Bologna.

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Lucca, delusione in Premier League

Se sul ritorno di Lang a Napoli c’è ancora qualche minimo dubbio, è invece praticamente certo quello di Lorenzo Lucca, la cui esperienza in prestito al Nottingham Forest si è rivelata un autentico fallimento. Il centravanti ex Udinese ha impiegato meno di un mese per uscire dal progetto tecnico dell’allenatore Vitor Pereira e a fine stagione rientrerà sicuramente alla base: il suo futuro è legato alla permanenza di Antonio Conte, nel caso in cui l’allenatore restasse in azzurro allora Lucca sarebbe di certo costretto a fare nuovamente le valigie.

Besiktas e Atalanta le soluzioni di Manna

Lang e Lucca rappresentano dunque due grossi problemi per il d.s. del Napoli Giovanni Manna, che però si è già messo all’opera per cercare una soluzione per entrambi. Il futuro di Lang potrebbe essere ancora in Turchia: il Besiktas, nelle cui giovanili ha militato per un brevissimo periodo da bambino, è infatti interessato all’olandese e potrebbe scommettere su di lui, magari con una soluzione non definitiva.

Lucca, invece, piace all’Atalanta, che potrebbe accettare uno scambio con il cartellino di Gianluca Scamacca: l’ex Sassuolo è all’ultimo anno di contratto e la Dea deve cederlo per non perderlo a zero nel 2027. Manna è pronto ad approfittarne, facendo leva su un antico interesse del club bergamasco nei confronti di Lucca.