Napoli, Lang e il giallo della storia su Instagram: per i tifosi è una frecciata a Conte

L’olandese condivide una foto che lo immortala con la tuta da riserva insieme a Neres sul campo del Maradona: per i social è un modo per lamentarsi dello scarso minutaggio

È giallo attorno alla storia pubblicata da Noa Lang sul suo profilo Instagram: la foto sembra fare riferimento alla panchina col Pisa e quindi rappresentare una critica allo scarso minutaggio concessogli nel Napoli da Antonio Conte. I tifosi si dividono.

Napoli, Lang ai margini

Ha giocato poco, pochissimo, Noa Lang da quando è arrivato al Napoli: appena 17 minuti per l’esterno offensivo olandese che il d.s. Giovanni Manna ha prelevato dall’Eredivisie dopo un anno da protagonista al Psv, condotto alla rocambolesca vittoria del campionato con 11 gol e 10 assist. L’esterno olandese non si aspettava probabilmente un inserimento così lento nei meccanismi di gioco dei campioni d’Italia e la sua delusione potrebbe averlo indotto a un… errore social.

Il mistero della Instagram story

Nella giornata di oggi, infatti, Lang ha condiviso sul suo profilo Instagram una story pubblicata dal videoblogger olandese Hatim Timbelsi che alcuni tifosi hanno interpretato come una critica a Conte e allo scarso minutaggio che il tecnico gli ha concesso finora. Nella foto si vedono Lang e David Neres sul campo del Maradona dopo la partita col Pisa di ieri sera, in cui entrambi sono rimasti in panchina: l’olandese indossa la pettorina della riserva e ha uno sguardo che sembra piuttosto deluso.

Il cambio mancato

Quella di ieri, d’altra parte, non è stata una serata facile per Lang, alla terza gara consecutiva senza minuti da quando è arrivato a Napoli. L’olandese stava per entrare in campo poco prima del gol del 2-1 degli azzurri, poi proprio poco prima del cambio Spinazzola ha riportato avanti i partenopei, spingendo Conte a fare altre scelte. Lang, senza fare storie, si è seduto in panchina. Poi però stamattina è spuntata la misteriosa Instagram story.

L’interpretazione dei tifosi

Secondo alcuni tifosi, l’intento di Lang è chiaro. “Il significato della story è chiaro: si lamenta perché non gioca”, scrive Guido su X. “Lang ha più che ragione – commenta Alex – nel calcio moderno vanno schierate ali dinamiche”. “Foto preoccupante: in 5 partite non è arrivato a 10 minuti e questo è uno che può dare fastidio nello spogliatoio, una testa calda. Soprattutto attirare con sé quelli come lui, Neres in questo caso”, il parere di Enzo. “Se è una frecciatina a Conte concordo, ma non so come la prenderà lui però: forse per Lang era meglio aspettare”, scrive Swag. “Conte purtroppo è inadatto nel gestire una rosa. Ieri è stato vergognoso non mettere almeno uno dei due”, scrive Manuel.

Per altri tifosi, invece, Lang non voleva lasciarsi andare a nessuno sfogo. “È una foto normalissima, non capisco quale sia il senso di ripostarla, porta solo polemiche”, l’opinione di Raffaele. Anche Pasquale non crede al significato polemico della foto: “E quindi? Cosa c’è di eclatante?”, domanda il tifoso.