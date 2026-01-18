Napoli, Lang e Lucca via: spunta una terza cessione a sorpresa. ADL accontenta Conte, chi arriva

Il mercato a saldo zero decolla grazie alle cessioni: dopo gli infortuni di Rrahmani e Politano, Conte aspetta rinforzi per affrontare la seconda parte di stagione

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo l’appello di Conte tramite il vice Stellini, per il Napoli è giunto il momento di accelerare sul mercato. Gli ultimi infortuni muscolari di Rrahmani e Politano, la coperta che diventa sempre più corta e il calendario super intasato hanno fatto scattare il campanello d’allarme: bisogna fare in fretta. Via alle cessioni che sbloccano il mercato: Lucca e Lang, bocciati a distanza di pochi mesi dal loro arrivo nel capoluogo campano, sono pronti a lasciare il Golfo. E spunta una terza cessione a sorpresa.

Noa Lang come Osimhen: lo aspetta la Turchia

L’asse con Istanbul funziona. Dopo l’affare Osimhen da 75 milioni di euro (senza dimenticare Mertens che, però, era svincolato), il Napoli sta per perfezionare un’altra operazione col Galatasaray. Noa Lang, che proprio non è riuscito a convincere Conte, è pronto a volare in Turchia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come riferisce l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, i giallorossi puntano a un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 30. Il sì del club partenopeo è scontato e anche per il calciatore olandese la destinazione è gradita. Insomma, fumata bianca in arrivo.

Lucca vola in Premier League

Lucca è l’altro nuovo acquisto bocciato dall’ex ct della Nazionale. Una stroncatura netta, come dimostrano le ultime tre partite. In panchina contro Inter e Sassuolo, un solo minuto in campo nel pareggio interno a reti bianche col Parma quando il gigante ex Udinese avrebbe potuto far comodo con la sua stazza per provare ad abbattere il fortino eretto dai ducali.

Il Pisa lo riporterebbe volentieri a casa, ma il classe 2000 è a un passo dal Nottingham Forest, vera e propria colonia della Serie A. Il Napoli avrebbe già raggiunto l’accordo con gli inglesi sulla base di un milione per il prestito e diritto di riscatto a 35 milioni.

Spunta una terza cessione a sorpresa

Non finisce qui. Da valutare il futuro dei giovani Marianucci, Vergara e Ambrosino, quest’ultimo vicino al Venezia. A sorpresa, però, potrebbe partire Olivera, ormai quasi del tutto sparito dai radar.

Sul terzino sinistro uruguaiano è forte l’interesse proprio del Nottingham Forest, che, dunque, pensa al clamoroso doppio colpo. Con queste tre uscite eccellenti, il Napoli potrebbe finalmente dare un impulso al marcato in entrata, condizionato dal saldo zero.

Tutti i rinforzi in arrivo

Uno dei reparti da rinforzare con maggiore urgenza è l’attacco. In attesa di Lukaku, c’è bisogno di un calciatore capace di far rifiatare Hojlund, costretto da tempo agli straordinari. Il primo nome appuntato sul taccuino del ds Manna è quello di En-Nesyri, attaccante del Fenerbahce su cui si registra anche il pressing della Juventus dell’ex Spalletti.

Affare in prestito da 5 milioni: calato il sipario sulla Coppa d’Africa, la trattativa per il marocchino entrerà nel vivo. Sulla sinistra resta l’idea Sterling, che il Chelsea ha messo in lista di sbarco (ma dovrebbe anche partecipare in maniera pesante al pagamento dell’ingaggio). Ma l’idea che più intriga porta a Liverpool, dove gioca – pochissimo – Federico Chiesa. Sullo sfondo c’è sempre Maldini, in uscita dall’Atalanta. Per quanto riguarda la difesa, piace il giovane talento della Fiorentina Fortini.