Il club di Istanbul potrebbe trasformarsi in un alleato prezioso degli azzurri nelle giornate finali del mercato, fornendo le risorse economiche per un rinforzo importante in avanti

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Galatasaray potrebbe diventare l’alleato più importante del Napoli nei giorni finali del mercato: due affari riguardanti Noa Lang e l’ex azzurro Victor Osimhen potrebbero infatti aiutare il club partenopeo a ottenere le risorse necessarie per dare l’assalto a Gabriel Jesus, il rinforzo in cima alla lista del d.s. Giovanni Manna. Che, però, ha anche pronte due alternative: Joshua Zirkzee e Nicolas Jackson.

Galatasaray e Osimhen alleati del Napoli

I rapporti tra Napoli e Galatasaray sono ottimi da anni e si sono cementati ancor di più un paio di estati fa, quando il club di Aurelio De Laurentiis risolse il caso Osimhen con la cessione del centravanti nigeriano proprio alla squadra di Istanbul. Ora il Gala potrebbe aiutare il Napoli ad avere nuove risorse da investire nel mercato estivo: la società turca ha infatti ricevuto un’offerta monstre per il centravanti nigeriano da parte dell’Al-Hilal, pronto a sborsare tra i 130 e i 150 milioni di euro per portare l’ex capocannoniere della serie A in Arabia Saudita.

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Se il Galatasaray dovesse accettare, ne beneficerebbe anche il Napoli: quando Osimhen è stato ceduto, infatti, ADL ha conservato il diritto al 10% della cifra incassata dalla sua eventuale cessione a terzi. Se il nigeriano andrà in Arabia, dunque, al Napoli spetterebbero tra i 13 e i 15 milioni di euro.

Napoli, il Galatasaray vuole Lang

Ma l’eventuale cessione di Osimhen è soltanto uno dei “favori” che il Galatasaray potrebbe fare al Napoli. Negli ultimi giorni si è infatti riaccesa la trattativa tra il club turco e quello partenopeo per il cartellino di Noa Lang, attaccante che il d.s. azzurro Giovanni Manna sta provando a vendere sin dalle prime settimane del calciomercato estivo. Su Lang c’è anche l’interesse dell’Ajax e dell’Atalanta (che però lo vuole in prestito), ma il Gala è più avanti nelle trattative, soprattutto dopo che Manna ha aperto a un piccolo sconto, abbassando la richiesta dai 27-28 iniziali a 25 milioni di euro. L’addio di Lang, inoltre, permetterebbe al Napoli di liberare uno slot nelle liste serie A e Champions League, da occupare poi con un nuovo acquisto.

Zirkzee e Jackson alternativi a Gabriel Jesus

Se entrambe le operazioni dovessero andare in porto, dunque, il Galatasaray verserebbe al Napoli una somma tra i 38 e i 40 milioni di euro, inoltre allegerirebbe il monte ingaggi dello stipendio di Lang, pari a circa 5 milioni di euro lordi all’anno. Insomma i turchi permetterebbero a Manna di mettere insieme un tesoretto per piazzare un colpo in attacco.

Gabriel Jesus – esperto, tecnico, versatile e in cerca di riscatto – resta l’obiettivo numero uno del d.s. del Napoli, che però secondo Sky Sport starebbe seguendo anche altre due attaccanti della Premier League: si tratta di Joshua Zirkzee del Manchester United (a cui è interessata anche la Juventus) e di Nicolas Jackson, centravanti senegalese tornato al Chelsea dopo il prestito al Bayern Monaco. Con l’aiuto del Galatasaray, arrivare a uno dei tre sarebbe un’operazione tutt’altro che impossibile per il club partenopeo.

Napoli, ecco Favasuli e Badiashile

In attesa del colpo in avanti, il Napoli ha colmato i vuoti in difesa. Poco fa il club partenopeo ha ufficializzato l’acquisto dal Catanzaro di Costantino Favasuli, terzino destro o esterno a tutta fascia classe 2004 che nei piani della dirigenza dovrebbe raccogliere l’eredità del capitano Giovanni Di Lorenzo. Ieri è invece sbarcato a Roma Benoit Badiashile, il difensore francese prelevato dal Chelsea in prestito oneroso (3 milioni di euro) più diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro: oggi le visite mediche a Villa Stuart, poi il centrale si unirà al gruppo di Massimiliano Allegri. Sia Favasuli che Badiashile potrebbero essere in panchina sabato a Marassi, nell’esordio stagionale del Napoli in casa del Genoa.