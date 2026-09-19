Napoli, il solito Lang: prende Beukema in giro sui social, poi la marcia indietro. Allegri annuncia il ritorno di McTominay e Meret

L’olandese, favorito per partire titolare domani con la Fiorentina, nel mirino dei tifosi su Instagram per uno sfottò al compagno. Il tecnico ha fatto il punto sugli infortuni

Noa Lang potrebbe partire titolare domani nel Napoli che affronterà al Franchi la Fiorentina, intanto l’olandese si è fatto notare per uno sfottò sui social a Sam Beukema che non è stato gradito dai tifosi: l’attaccante è stato così costretto a cancellare il suo commento. Intanto in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha fatto il punto sugli infortunati, annunciando quando torneranno Scott McTominay e Alex Meret.

Napoli, Lang titolare contro la Fiorentina

“Lang è un altro che può essere inserito dal primo minuto, devo ancora valutare alcune situazioni, ma può e deve dare di più perché ha qualità importanti”. Con queste parole, pronunciate in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha annunciato che l’olandese potrebbe partire titolare nel Napoli che domani sfiderà la Fiorentina al Franchi in una partita che l’allenatore degli azzurri ha definito “una delle 4-5 gare più importanti della stagione, perché chiude un mini-ciclo”. La titolarità permetterebbe a Lang di chiudere bene una settimana felice, segnata dalla convocazione nell’Olanda del neo-c.t. Xavi.

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Napoli, Lang prende in giro Beukema sui social

Nell’attesa, però, Lang è tornato a far parlare di sé per motivi extracalcistici. L’olandese, infatti, è stato attaccato dai tifosi del Napoli per aver preso in giro il connazionale Sam Beukema su Instagram. Ieri il difensore aveva pubblicato una foto in maglia azzurra accompagnata da una didascalia dal tono motivazionale: “Ancora in corsa, senza mollare”. Diversi compagni hanno commentato il post, da Alisson Santos a Giovane, provando a caricare il difensore; da Lang, invece, è arrivato uno sfottò: “Panchina bombers”, una presa in giro riferita al fatto che Beukema non ha ancora giocato un minuto in questa stagione.

Napoli, Lang cancella lo sfottò a Beukema

Lang puntava a divertire Beukema e i suoi follower, ma l’effetto è stato esattamente opposto: numerosi i tifosi del Napoli che hanno stigmatizzato il commento dell’olandese, invitandolo a concentrarsi sul suo lavoro piuttosto che sui social. Al punto che Lang si è visto costretto a cancellare il suo sfottò. “Addirittura fargli cancellare un commento, lasciate in pace Noa”, scrive Desy provando a difendere l’attaccante. Puntuale le repliche degli altri tifosi: “La svegliata deve darsela lui, è qui da due anni a far nulla e a mancare di rispetto alla maglia che indossa”, scrive Simone, “Lang prende milioni, deve solo stare zitto e lavorare invece di fare lo stupido con i compagni di squadra”, aggiunge Genny. Commenti che confermano come, nonostante i passi avanti rispetto a un anno fa, tra Lang e i tifosi azzurri non sia ancora scattata la scintilla.

Allegri: quando tornano McTominay e Meret

Lang non è stato l’unico argomento di Allegri in conferenza stampa, l’allenatore ha anche confermato la titolarità di Kevin De Bruyne contro la Fiorentina, annunciato la presenza al Franchi di Frank Anguissa e soprattutto parlato del possibile ritorno di Scott McTominay, Alex Meret e Luca Marianucci dopo la sosta per le nazionali. “McTominay e Meret assolutamente sì, credo anche Marianucci, ma lui sarà più indietro perché non s’è ancora avvicinato alla squadra – ha annunciato Allegri – È importante averli tutti perché la stagione è lunga e c’è bisogno di tutti, non si può giocare con 14 giocatori, ma soprattutto quest’anno con le nuove regole, 6 minuti in più di gioco effettivo, le partite prendono un altro percorso soprattutto nell’ultima mezz’ora”.