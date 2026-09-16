Napoli, Lang si sfoga sui social e prenota una maglia a Firenze: i tifosi rimpiangono Rao, protagonista col Pisa in Coppa Italia 

L’olandese pubblica una storia su Instagram che pare rivolta ai suoi critici, Allegri può farlo partire titolare al Franchi dove ieri si è messo in luce il talento 2006 di proprietà del club azzurro

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Tornato a giocare col Napoli contro il Bologna, Noa Lang ha pubblicato una storia Instagram che pare chiaramente indirizzata ai suoi critici, mentre Massimiliano Allegri valuta la possibilità di schierarlo titolare domenica contro la Fiorentina. Tuttavia i tifosi azzurri si domandano perché il club abbia deciso di tenersi l’olandese e mandare in prestito il 2006 Emanuele Rao, protagonista ieri sera di un’ottima gara al Franchi col Pisa, in Coppa Italia.

Napoli, Lang titolare con la Fiorentina?

Punito con l’esclusione dalla lista dei convocati della gara con l’Arsenal per le intemperanze in allenamento nei confronti di Antonio Vergara, Noa Lang è tornato domenica a giocare col Napoli, partendo dalla panchina e offrendo un buon contributo nel successo della squadra di Massimiliano Allegri sul Bologna. E domenica prossima, per la sfida degli azzurri al Franchi contro la Fiorentina, il tecnico toscano sta pensando di lancaire l’olandese da titolare, anche a causa dell’assenza per infortunio di Alisson Santos: per il ruolo di esterno sinistro nel tridente d’attacco, l’ex Psv è in ballottaggio con Vergara e David Neres.

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Napoli, lo sfogo social di Lang

L’essere tornato in campo e la prospettiva di giocare titolare sono bastate a Lang per lasciarsi andare a uno sfogo sui social nei confronti dei propri critici. Questo, almeno, sembra il significato dalla Instagram story postata ieri sera dall’attaccante olandese: “Piacere a tutti è un lavoro da clown”, ha scritto l’esterno del Napoli, comunicando di essere completamente immune dalle critiche e dagli attacchi dei suoi detrattori.

Non che Lang abbia finora dimostrato granché – è ancora fermo a zero gol e zero assist in questa stagione, con appena una gara da titolare (contro il Como) – ma con l’arrivo di Allegri l’olandese ha dimostrato una maggiore partecipazione al gioco della squadra e un’attitudine migliore rispetto a quanto fatto vedere un anno fa, sotto la gestione di Antonio Conte.

Napoli, che partita del baby Rao in Coppa Italia

Per i tifosi del Napoli, però, Lang è ancora un rebus da risolvere. Non solo: dopo la gara di Coppa Italia di ieri sera tra Fiorentina e Pisa, vinta 3-0 dai viola, sono stati molti i supporter partenopei a chiedersi perché il club di Aurelio De Laurentiis abbia deciso di puntare ancora sull’olandese e sul brasiliano Giovane invece di dare fiducia a Emanuele Rao, attaccante classe 2006 spedito in prestito alla squadra pisana.

Ieri sera Rao è rimasto in campo 57 minuti, mettendo insieme una serie di lampi di qualità tra cui un tunnel ai danni di Joao Mario e un palo: giocate che non hanno cambiato l’andamento di una partita dominata dalla Fiorentina, ma che hanno comunque confermato il talento e la personalità di un esterno offensivo di 20 anni già messosi in luce nello scorso campionato di B col Bari (6 gol e 3 assist) e in quello precedente in C con la Spal (5 gol e 2 assist).

Napoli, per i tifosi Rao meglio di Lang e Giovane

“Rao credo sarebbe titolare in almeno 4-5 squadre di Serie A e in circa 18 su 20 in Serie B. Il Napoli non solo non l’ha voluto, ma l’ha mandato nell’unica squadra della cadetteria in cui non gioca”, attacca Pasquale su X. “Con la batteria di esterni attuale del Napoli, un posto lo avrebbe trovato anche da noi”, aggiunge Eb. “Se Allegri ha una qualità, è quella di avere occhio per i giovani: per questo mi stupisco della scelta su Rao”, commenta Claudio. “Potrebbe tranquillamente giocare al posto di Lang o Giovane”, scrive CTwit. “Che ci fa in serie B Rao? È un giocatore di categoria superiore”, aggiunge Capitan Jk. “Rao ha fatto una grande partita con la Fiorentina, speriamo trovi spazio in B e torni più forte da noi: al Napoli serve uno così”, il commento di Mario.