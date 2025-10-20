Napoli, lampi di Lang col Torino, ora può essere titolare col Psv: da cosa dipende la scelta di Conte   

Il gol annullato e non solo: contro i granata l’olandese ha mostrato di poter incidere, ma la sua partenza dal 1’ a Eindhoven è legata alle condizioni di McTominay

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nel Napoli è arrivato il momento di una maglia da titolare per Noa Lang? A Torino l’olandese ha mostrato di poter incidere positivamente per la squadra di Antonio Conte, ma le possibilità di vederlo dal 1’ domani contro il Psv in Champions League dipendono dalle condizioni di Scott McTominay.

Napoli, lampi di Lang col Torino

Il gol annullato nei minuti di recupero contro il Torino non è stato l’unico acuto di Noa Lang. Entrato in campo al 63’ al posto di Mathias Olivera, l’attaccante olandese ha giocato una buona mezz’ora, con giocate non banali sull’out sinistro che hanno aiutato il Napoli a chiudere i granata nella loro area di rigore. E al 92’, dopo il palo colpito da Matteo Politano, l’ex Psv ha anche trovato la rete in tap-in, poi cancellata dall’intervento del Var. Ad ogni modo, Lang si è mostrato pronto e Antonio Conte potrebbe tenere a mente della prestazione dell’olandese in vista del match di domani in Champions League a Eindhoven.

Lang titolare col Psv: dipende da McTominay

Contro la sua ex squadra, dunque, Lang potrebbe finalmente disputare la sua prima partita da titolare nel Napoli. L’occasione è però direttamente collegata alle condizioni di Scott McTominay, assente a Torino per una ferita alla caviglia rimediata in allenamento: il centrocampista ed MVP della scorsa serie A oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, ma Conte potrebbe scegliere di tenerlo comunque a riposo domani per favorire un recupero completo, in vista del match di domenica contro l’Inter al Maradona.

Se Conte decidesse di rischiare McTominay, il Napoli si presenterebbe in Olanda con il consolidato 4-1-4-1 e lo scozzese nella batteria di centrocampisti alle spalle di Lucca insieme a Politano, Anguissa e De Bruyne, con Gilmour davanti alla difesa. Qualora McT sedesse in panchina, Lang potrebbe avere invece la sua grande occasione.

Il ballottaggio con Neres

Senza McTominay, infatti, Conte riproporrebbe il 4-3-3 visto a Torino: col rientro di Politano dal 1’, a quel punto Lang si giocherebbe con David Neres il posto di esterno sinistro nel tridente offensivo. Sabato l’olandese è apparso più vivace rispetto al brasiliano, che è partito titolare ma non è riuscito a incidere pur giocando un gran numero di palloni. Inoltre Conte potrebbe preferire Lang proprio per la sua grande conoscenza dell’avversario, con cui ha vinto da protagonista il campionato olandese nella scorsa stagione.

Il consiglio di Bosz a Conte

Intanto, nella conferenza stampa alla vigilia della gara, il tecnico del Psv Bosz ha parlato di Lang, commentando il suo scarso utilizzo da parte di Conte. “Lang non gioca? Non devo dare suggerimenti a Conte, è un tecnico fantastico. La verità è che i giocatori nuovi hanno bisogno di tempo”, ha dichiarato Bosz, che poi però si è lasciato sfuggire un piccolo consiglio all’allenatore del Napoli. “Conte gli chiede a Lang di fare la fase difensiva? Lui non è un giocatore difensivo e il Napoli l’ha comprato per fare l’attaccante…”.