Napoli, da Lang veleno su Conte ma Ferrara lo bacchetta e arriva la sentenza di Allegri

Il gol al Frosinone riaccende i riflettori sull'olandese che torna sul difficile rapporto con Conte. Dopo una stagione deludente, con Allegri l'esterno cerca il riscatto

Un gol per ripartire, le parole per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Noa Lang ritrova il sorriso con il Napoli, ma nel postpartita contro il Frosinone riapre una ferita che non si è mai rimarginata: il rapporto complicato con Antonio Conte. L’esterno olandese, a segno nel 3-0 del Maradona, in una intervista a DAZN ha elogiato il neo tecnico Massimiliano Allegri ma ha provocato la reazione di Ciro Ferrara presente in studio e all’ascolto. Infatti, l’ex difensore azzurro non ha gradito il tempismo delle dichiarazioni e ha rimproverato al giocatore di aver aspettato la partenza di Conte prima di esprimere il proprio malcontento.

Lang-Conte, un amore mai sbocciato

L’avventura napoletana di Noa Lang era cominciata nell’estate del 2025, con aspettative importanti e la prospettiva di aggiungere fantasia, dribbling e imprevedibilità all’attacco azzurro. Arrivato dal Psv Eindhoven, l’olandese ha avuto molte difficoltà sia in campionato che in Champions e la convivenza con Antonio Conte si è rivelata più complicata del previsto.

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Il tecnico salentino chiedeva disciplina, applicazione e attenzione costante alle consegne tattiche. Lang, abituato a cercare l’uno contro uno e a sfruttare la propria libertà negli ultimi trenta metri, non è riuscito a trovare con continuità la dimensione ideale. Gli spazi per esprimersi sono stati limitati, il rendimento è rimasto al di sotto delle attese e il rapporto con l’allenatore non è mai decollato davvero. Una stagione che, per l’olandese, si è trasformata progressivamente in una rincorsa alla fiducia e al minutaggio.

I numeri della prima stagione: poco spazio e un solo gol in campionato

Le statistiche raccontano le difficoltà incontrate da Lang nella prima parte della sua esperienza italiana. Nella Serie A 2025-26, con la maglia del Napoli, l’esterno ha collezionato 18 presenze, per un totale di 662 minuti, mettendo a referto un gol e due assist. Numeri che fotografano un impiego discontinuo e un impatto inferiore alle aspettative rispetto alle qualità tecniche del giocatore.

Il problema non era soltanto trovare la via della rete. Lang doveva conquistare un ruolo stabile nelle gerarchie, convincere Conte della propria affidabilità e riuscire a incidere anche quando la partita richiedeva sacrificio senza palla. Il feeling tra i due, però, non è mai sbocciato fino alla rottura di metà stagione.

Il prestito al Galatasaray per cambiare aria

A gennaio 2026 il Napoli ha deciso di separarsi dall’olandese con il trasferimento di Lang al Galatasaray con la formula del prestito e un’opzione per l’acquisto. Una soluzione pensata per permettere al giocatore di trovare maggiore continuità e rilanciare una stagione che in azzurro non stava andando secondo i piani.

In Turchia Lang ha avuto l’occasione di ripartire da zero, confrontandosi con un ambiente diverso e con nuove responsabilità offensive. Ma anche con i turchi non è andata granché: l’olandese ha raccolto sole 13 presenze e tre assist.

La frecciata a Conte: “Quest’allenatore mi parla”

La vittoria con gol contro il Frosinone ha offerto a Lang l’occasione per parlare del nuovo corso e, inevitabilmente, per tornare sulla stagione precedente. L’esterno sinistro ha evidenziato il rapporto costruito con Allegri, contrapponendolo a quello vissuto con Conte: “La scorsa stagione con l’altro allenatore (Conte, ndr) è stata un po’ difficile, adesso invece sento la fiducia di Allegri. La differenza più grande è che quest’allenatore mi parla, a differenza di quello dell’anno scorso. Mi dice come migliorare, come muovermi in campo”.

La reazione di Ciro Ferrara

Le dichiarazioni di Lang non sono piaciute a Ciro Ferrara, che dagli studi di DAZN ha contestato soprattutto il momento scelto dall’olandese per raccontare le difficoltà del passato. Per l’ex difensore del Napoli, le critiche avrebbero dovuto essere espresse quando Conte era ancora alla guida della squadra, non dopo il suo addio:

“Non è corretto! Non è la prima volta, se aveva qualcosa da dire a Conte avrebbe fatto bene a dirglielo lì in quel momento, non quando va via. Sinceramente non mi sono piaciute queste dichiarazioni. Non ha capito bene in che ambiente si trova, in che campionato si trova, in che città si trova, e che cosa vuol dire indossare questa maglia”.

Allegri lo difende, ma chiede di più

Intanto, anche per il nuovo allenatore del Napoli non è tutto ora quel che luccica. Allegri riconosce il potenziale di Lang, ma gli chiede di assumersi le proprie responsabilità e di alzare il livello delle prestazioni: “Ognuno ha il proprio carattere. Cerco di parlargli, gli ho detto che finora ha fatto meno di quello che poteva fare e che questo era responsabilità sua, non di altri. C’è un detto che dice ‘Aiutati che Dio ti aiuta’. Deve chiedere di più a sé stesso”.

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