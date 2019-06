Napoli, l'Atletico tenta James Rodriguez

Il futuro di James Rodriguez potrebbe essere lontano da Napoli. Il colombiano, oggetto del desiderio di Ancelotti, tecnico del club azzurro, sarebbe trattato, secondo El Larguero, anche dall'Atletico Madrid del tecnico Simeone.

I colchoneros sono al lavoro per allestire una rosa competitiva per la prossima stagione e starebbero provando a convincere il fantasista del Real Madrid a restare a Madrid ma indossando i colori dell'Atletico (pare che il colombiano gradisca l'idea di giocare per Simeone). Napoli preoccupato.

SPORTAL.IT | 27-06-2019 07:57