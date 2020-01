Napoli-Lazio, le probabili formazioni

Al San Paolo va in scena Napoli-Lazio, prima gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Gattuso, alle prese con una crisi di risultati pesante, pensa ad una mini rivoluzione. Probabili gli esordi dei nuovi arrivati Lobotka e Demme. In attacco dovrebbe tornare Lozano dal primo minuto.

Classico 3-5-2 per la Lazio con Inzaghi che non rinuncia a super Immobile. Al suo fianco dovrebbe giocare Caicedo, attaccante in un momento davvero positivo. Difesa composta da Acerbi, Bastos e Luiz Felipe.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Caicedo, Immobile. All. S.Inzaghi

SPORTAL.IT | 21-01-2020 08:16