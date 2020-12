Napoli-Lazio, l'ex Reina: "Dobbiamo riscattarci contro una squadra che punta al titolo"

Ha conquistato la porta della Lazio grazie a ottime prestazioni, ma in passato ha conquistato il cuore dei tifosi napoletani. Nel giorno di Napoli-Lazio, Pepe Reina è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste.

Una gara sicuramente non facile per entrambe le squadre. I capitolini non stanno attraversando un bel momento e i partenopei dovranno fare a meno di Mertens e Insigne: “Sarà una gara unica, non una partita qualunque. Il Napoli è una squadra, una società ed un popolo che sono nel mio cuore, mi sono stati molto vicini. Questi novanta minuti devono riscattarci, dobbiamo reagire agli ultimi risultati in campionato. I partenopei hanno una squadra molto preparata ed ampia. Vantano molte risorse, è uno degli organici più attrezzati in Italia e puntano alla vittoria finale del campionato. A prescindere dalle assenze possono contare su dei calciatori validi che non fanno sentire l’assenza di giocatori importanti”.

OMNISPORT | 20-12-2020 12:50