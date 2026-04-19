Napoli-Lazio, moviola: niente rosso a Lobotka, il rigore sbagliato e pochi gialli

La prova dell’arbitro friulano Luca Zufferli al Maradona nel match della 33esima di A analizzata al microscopio da Luca Marelli e Gianpaolo Calvarese

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pochi grattacapi per l’arbitro Zufferli al Maradona e pochi errori in una gara condotta con polso fermo, vicino alle fasi cruciali del gioco e con efficace comunicazione con i giocatori. Quattro gli ammoniti ma per un’ora erano stati solo due i gialli. Vediamo cosa è successo a Fuorigrotta.

Napoli-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 6′ il gol di Cancellieri su assist di Taylor. Al 29′ Lobotka sgambetta in area Noslin lanciato in velocità verso Milinkovic Savic: rigore e giallo per lo slovacco, tra le proteste dei laziali che chiedono il rosso come ultimo uomo. Dal dischetto però Zaccagni si fa respingere il tiro e sulla ribattuta manda altissimo. Al 32′ ammonito anche Cataldi per un intervento brusco su McTominay. Regolare al 57′ il raddoppio di Basic. Al 60’ ammonito Taylor per un intervento duro su Lobotka. Al 91′ giallo anche a Dia per una spinta violenta su McTominay. Dopo il recupero finisce con il successo della Lazio.

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La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi è Luca Marelli. Il talent di Dazn si sofferma sul rigore per la Lazio e spiega: “L’unico dubbio poteva essere quello relativo al cartellino ma quando il pallone si trova nelle vicinanze dei giocatori si opta per il Dogso depenalizzato, quindi niente rosso. ll rigore invece è netto“.

Il parere di Calvarese

Anche per l’esperto di Prime, Gianpaolo Calvarese, non c’era il rosso per Lobotka. L’ex arbitro sul suo profilo social spiega: “Si tratta di un Dogso “genuino”. Lobotka prova a intervenire in maniera genuina e prende il suo avversario con un’ancata. Se lo avesse spinto sulla schiena o gli avesse trattenuto la maglia sarebbe stato da rosso, così invece l’intervento viene depenalizzato dal punto di vista disciplinare”.

Chi è l’arbitro Zufferli

Tecnicamente in crescita e sempre più in rampa di lancio, Zufferli – la scelta per Napoli-Lazio– è una delle ultime fiamme di Rocchi che lo sta proponendo con costanza. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e due anni fa è stato utilizzato poco in A. Nella scorsa stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia e ad essere utilizzato in parecchi big-match. In stagione ha debuttato in Roma-Bologna per poi essere confermato in Fiorentina-Napoli. Ultima uscita in Fiorentina-Parma.

I precedenti con le due squadre

Con i partenopei il fischietto friulano vantava tre vittorie, un pareggio e zero sconfitte in quattro partite. Con la Lazio quattro precedenti, con tre vittorie, zero pareggi e una sconfitta.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Cecconi con Feliciani IV uomo, Di Bello al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Lobotka, Cataldi, Taylor, Dia.