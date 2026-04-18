Napoli-Lazio: probabili formazioni De Bruyne e McTominay per innescare Højlund

Napoli–Lazio è un big match della 33a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sabato 18 aprile 2026 alle ore 18.00. Gli azzurri sono 2° con 66 punti in 32 partite (20 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 48 gol fatti, 31 subiti), i biancocelesti sono 10° a quota 44 (11 vittorie, 11 pareggi, 10 sconfitte; 32 reti segnate, 30 incassate). Spinta dalla classifica e dal momento, la squadra di casa cerca uno scatto europeo, mentre gli ospiti puntano a rilanciarsi contro un’avversaria d’alta quota.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Napoli-Lazio
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Napoli e Lazio
Probabili formazioni
Si va verso un 3-4-2-1 per Napoli, complice l’emergenza: senza Di Lorenzo e Rrahmani, la linea potrebbe poggiare su Jesus, Buongiorno e Olivera davanti a Milinković-Savić. Sulle corsie Politano e Spinazzola dovrebbero garantire spinta, con Lobotka e Anguissa a dare equilibrio. Davanti, De Bruyne e McTominay potrebbero agire alle spalle di Højlund, anche se non è esclusa l’opzione di maggiore densità in mezzo. Out Lukaku e Neres, rotazioni ridotte. La Lazio dovrebbe confermare il 4-3-3: con Provedel ai box, tra i pali potrebbe toccare a Motta; dietro a destra Lazzari, in mezzo Romagnoli–Provstgaard, a sinistra Tavares. In mediana regia a Cataldi con Basic e Taylor; in avanti tridente Isaksen, Dia, Zaccagni. Nessuna squalifica di spicco al momento, salvo sorprese dell’ultima ora.
- Napoli (3-4-2-1): Milinković-Savić; Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Højlund. V:Sport
- Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. V:Sport
Gli indisponibili
Capitolo assenze: in casa Napoli pesano gli stop di Di Lorenzo, Rrahmani, Lukaku e Neres, che potrebbero limitare le alternative sulle corsie e davanti. Anche la Lazio deve gestire defezioni importanti: fuori Provedel, mentre il rientro di Marusic resta in dubbio; difficile vedere Gigot e Rovella. Situazione in evoluzione fino alla rifinitura, con possibili aggiornamenti last minute.
- Napoli: Lukaku (infortunio all’anca); Di Lorenzo (infortunio al ginocchio); Rrahmani (infortunio alla coscia); Neres (infortunio alla caviglia); Vergara (infortunio al piede)
- Lazio: Marusic (infortunio al polpaccio); Gigot (infortunio alla caviglia); Provedel (infortunio alla spalla); Rovella (frattura alla clavicola)
Le ultime partite giocate
Napoli in volo con striscia utile e margini di crescita nella gestione del vantaggio; Lazio in risalita recente ma con qualche inciampo esterno. Il duello arriva con inerzia favorevole agli azzurri, mentre i biancocelesti cercano continuità nelle gare ad alto coefficiente tattico.
- Napoli
Parma–Napoli 1-1; Napoli–Milan 1-0; Cagliari–Napoli 0-1; Napoli–Lecce 2-1; Napoli–Torino 2-1.
- Lazio
Fiorentina–Lazio 1-0; Lazio–Parma 1-1; Bologna–Lazio 0-2; Lazio–Milan 1-0; Lazio–Sassuolo 2-1.
L’arbitro di Napoli-Lazio
Designato Zufferli con assistenti Lo Cicero – Cecconi, IV Feliciani, VAR Di Bello, AVAR Meraviglia. Nella Serie A 2025/26 Luca Zufferli ha diretto 13 gare: 7 rigori assegnati, 34 gialli e 1 rosso, media 2.6 cartellini a partita; 330 falli fischiati (circa 25 a gara) e 29 fuorigioco. Profilo di direzione tendenzialmente dialogante ma deciso nelle aree.
Statistiche interessanti
Tradizione calda: il Napoli è storicamente avanti per successi sulla Lazio, ma nelle ultime stagioni i biancocelesti hanno spesso colpito al Maradona. Gli azzurri arrivano con ritmo da capolista nelle ultime sei, imbattuti in casa da mesi, mentre i capitolini hanno alternato serie utili a qualche stop, specie fuori. Curiosità tattica: sono tra le squadre con la verticalità più bassa del torneo, segno di un possesso ragionato e manovrato; non a caso i clean sheet sono in doppia cifra per entrambe. Occhio ai dettagli: ampia distribuzione del gol in casa Napoli, e portieri laziali al top per percentuale di parate.
- Storico favorevole agli azzurri: più vittorie del Napoli contro la Lazio, anche se i biancocelesti hanno vinto le ultime tre a Napoli.
- Forma recente: 16 punti su 18 per il Napoli nelle ultime sei di campionato, ritmo da primissima fascia.
- Fattore casa: imbattibilità interna lunga del Napoli; l’ultimo ko in A proprio con la Lazio a dicembre 2024.
- Lazio a corrente alternata in trasferta: molte gare senza gol segnato lontano da casa.
- Verticalità ridotta: entrambe tra le più “pazienti” nella risalita del campo su azione.
- Distribuzione reti: il Napoli conta 19 marcatori diversi in stagione.
- Uomo chiave: McTominay spesso decisivo, ma più prolifico finora lontano dal Maradona.
- Porta blindata: tra i migliori del torneo per percentuale di parate i portieri Lazio (Motta, Provedel).
Le statistiche stagionali di Napoli e Lazio
Il Napoli produce di più (307 tiri, 48 gol) e tiene palla con il 58.5% medio, concedendo 31 reti; la Lazio è più essenziale (264 tiri, 32 gol), difende con ordine (30 subiti) e vanta 14 clean sheet. Precisione al tiro simile (azzurri 49.8% on target, laziali 47.0%), contrasti vinti leggermente a favore degli ospiti. Gara che promette equilibrio tra gestione e ripartenze corte.
Focus singoli: per il Napoli spicca Hojlund (10 gol) con supporto di McTominay (8) e gli spunti di Politano (5 assist). In Lazio segnali da Isaksen (4), Cataldi top assist a quota 3. Disciplina: per gli azzurri più ammonito Jesus (8), un rosso per Mazzocchi; tra i laziali spiccano i 6 gialli di Zaccagni e un rosso a testa per diversi interpreti. Clean sheet: Milinkovic-Savic 9, Provedel 12.
|Napoli
|Lazio
|Partite giocate
|32
|32
|Vittorie
|20
|11
|Pareggi
|6
|11
|Sconfitte
|6
|10
|Gol fatti
|48
|32
|Gol subiti
|31
|30
|Clean sheet
|11
|14
|Possesso palla (%)
|58.5
|51.3
|Tiri totali
|307
|264
|Tiri in porta
|153
|124
|Precisione tiri (%)
|49.8
|47.0
|Cartellini gialli
|42
|61
|Cartellini rossi
|2
|7
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Napoli-Lazio?
-
Sabato 18 aprile 2026 alle ore 18:00 (italiane).
- Dove si gioca Napoli-Lazio?
-
Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
- Chi è l’arbitro di Napoli-Lazio?
-
Luca Zufferli; assistenti Lo Cicero–Cecconi, IV Feliciani, VAR Di Bello, AVAR Meraviglia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.