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CALCIO SERIE A

Napoli-Lazio: probabili formazioni De Bruyne e McTominay per innescare Højlund

Napoli-Lazio di Serie A 2025-26, 33a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche a confronto.

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Redazione

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NapoliLazio è un big match della 33a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sabato 18 aprile 2026 alle ore 18.00. Gli azzurri sono 2° con 66 punti in 32 partite (20 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 48 gol fatti, 31 subiti), i biancocelesti sono 10° a quota 44 (11 vittorie, 11 pareggi, 10 sconfitte; 32 reti segnate, 30 incassate). Spinta dalla classifica e dal momento, la squadra di casa cerca uno scatto europeo, mentre gli ospiti puntano a rilanciarsi contro un’avversaria d’alta quota.


Probabili formazioni

Si va verso un 3-4-2-1 per Napoli, complice l’emergenza: senza Di Lorenzo e Rrahmani, la linea potrebbe poggiare su Jesus, Buongiorno e Olivera davanti a Milinković-Savić. Sulle corsie Politano e Spinazzola dovrebbero garantire spinta, con Lobotka e Anguissa a dare equilibrio. Davanti, De Bruyne e McTominay potrebbero agire alle spalle di Højlund, anche se non è esclusa l’opzione di maggiore densità in mezzo. Out Lukaku e Neres, rotazioni ridotte. La Lazio dovrebbe confermare il 4-3-3: con Provedel ai box, tra i pali potrebbe toccare a Motta; dietro a destra Lazzari, in mezzo RomagnoliProvstgaard, a sinistra Tavares. In mediana regia a Cataldi con Basic e Taylor; in avanti tridente Isaksen, Dia, Zaccagni. Nessuna squalifica di spicco al momento, salvo sorprese dell’ultima ora.

  • Napoli (3-4-2-1): Milinković-Savić; Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Højlund.
    V:Sport
  • Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni.
    V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: in casa Napoli pesano gli stop di Di Lorenzo, Rrahmani, Lukaku e Neres, che potrebbero limitare le alternative sulle corsie e davanti. Anche la Lazio deve gestire defezioni importanti: fuori Provedel, mentre il rientro di Marusic resta in dubbio; difficile vedere Gigot e Rovella. Situazione in evoluzione fino alla rifinitura, con possibili aggiornamenti last minute.

  • Napoli: Lukaku (infortunio all’anca); Di Lorenzo (infortunio al ginocchio); Rrahmani (infortunio alla coscia); Neres (infortunio alla caviglia); Vergara (infortunio al piede)
  • Lazio: Marusic (infortunio al polpaccio); Gigot (infortunio alla caviglia); Provedel (infortunio alla spalla); Rovella (frattura alla clavicola)

Le ultime partite giocate

Napoli in volo con striscia utile e margini di crescita nella gestione del vantaggio; Lazio in risalita recente ma con qualche inciampo esterno. Il duello arriva con inerzia favorevole agli azzurri, mentre i biancocelesti cercano continuità nelle gare ad alto coefficiente tattico.

  • Napoli

Parma–Napoli 1-1; Napoli–Milan 1-0; Cagliari–Napoli 0-1; Napoli–Lecce 2-1; Napoli–Torino 2-1.

  • Lazio

Fiorentina–Lazio 1-0; Lazio–Parma 1-1; Bologna–Lazio 0-2; Lazio–Milan 1-0; Lazio–Sassuolo 2-1.

L’arbitro di Napoli-Lazio

Designato Zufferli con assistenti Lo CiceroCecconi, IV Feliciani, VAR Di Bello, AVAR Meraviglia. Nella Serie A 2025/26 Luca Zufferli ha diretto 13 gare: 7 rigori assegnati, 34 gialli e 1 rosso, media 2.6 cartellini a partita; 330 falli fischiati (circa 25 a gara) e 29 fuorigioco. Profilo di direzione tendenzialmente dialogante ma deciso nelle aree.

Statistiche interessanti

Tradizione calda: il Napoli è storicamente avanti per successi sulla Lazio, ma nelle ultime stagioni i biancocelesti hanno spesso colpito al Maradona. Gli azzurri arrivano con ritmo da capolista nelle ultime sei, imbattuti in casa da mesi, mentre i capitolini hanno alternato serie utili a qualche stop, specie fuori. Curiosità tattica: sono tra le squadre con la verticalità più bassa del torneo, segno di un possesso ragionato e manovrato; non a caso i clean sheet sono in doppia cifra per entrambe. Occhio ai dettagli: ampia distribuzione del gol in casa Napoli, e portieri laziali al top per percentuale di parate.

  • Storico favorevole agli azzurri: più vittorie del Napoli contro la Lazio, anche se i biancocelesti hanno vinto le ultime tre a Napoli.
  • Forma recente: 16 punti su 18 per il Napoli nelle ultime sei di campionato, ritmo da primissima fascia.
  • Fattore casa: imbattibilità interna lunga del Napoli; l’ultimo ko in A proprio con la Lazio a dicembre 2024.
  • Lazio a corrente alternata in trasferta: molte gare senza gol segnato lontano da casa.
  • Verticalità ridotta: entrambe tra le più “pazienti” nella risalita del campo su azione.
  • Distribuzione reti: il Napoli conta 19 marcatori diversi in stagione.
  • Uomo chiave: McTominay spesso decisivo, ma più prolifico finora lontano dal Maradona.
  • Porta blindata: tra i migliori del torneo per percentuale di parate i portieri Lazio (Motta, Provedel).

Le statistiche stagionali di Napoli e Lazio

Il Napoli produce di più (307 tiri, 48 gol) e tiene palla con il 58.5% medio, concedendo 31 reti; la Lazio è più essenziale (264 tiri, 32 gol), difende con ordine (30 subiti) e vanta 14 clean sheet. Precisione al tiro simile (azzurri 49.8% on target, laziali 47.0%), contrasti vinti leggermente a favore degli ospiti. Gara che promette equilibrio tra gestione e ripartenze corte.

Focus singoli: per il Napoli spicca Hojlund (10 gol) con supporto di McTominay (8) e gli spunti di Politano (5 assist). In Lazio segnali da Isaksen (4), Cataldi top assist a quota 3. Disciplina: per gli azzurri più ammonito Jesus (8), un rosso per Mazzocchi; tra i laziali spiccano i 6 gialli di Zaccagni e un rosso a testa per diversi interpreti. Clean sheet: Milinkovic-Savic 9, Provedel 12.

Napoli Lazio
Partite giocate 32 32
Vittorie 20 11
Pareggi 6 11
Sconfitte 6 10
Gol fatti 48 32
Gol subiti 31 30
Clean sheet 11 14
Possesso palla (%) 58.5 51.3
Tiri totali 307 264
Tiri in porta 153 124
Precisione tiri (%) 49.8 47.0
Cartellini gialli 42 61
Cartellini rossi 2 7

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Napoli-Lazio?

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 18:00 (italiane).

Dove si gioca Napoli-Lazio?

Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Chi è l’arbitro di Napoli-Lazio?

Luca Zufferli; assistenti Lo Cicero–Cecconi, IV Feliciani, VAR Di Bello, AVAR Meraviglia.

Napoli-Lazio: probabili formazioni De Bruyne e McTominay per innescare Højlund Ansa

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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