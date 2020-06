Napoli, le parole dell'ex riaprono la guerra tra tifosi

Rino Gattuso ha conquistato il Napoli e i napoletani, piuttosto uniti nel sostenere il nuovo allenatore, l’uomo sul quale anche Aurelio De Laurentiis pare intenzionato a puntare per aprire un nuovo ciclo all’ombra del Vesuvio.

Ancelotti torna a parlare del Napoli…

Quando però si torna a parlare di Carlo Ancelotti, il tifo partenopeo si presenta nuovamente spaccato: da un lato gli “ancelottiani”, dall’altro coloro che ritengono un completo fallimento l’esperienza del tecnico emiliano sulla panchina del Napoli.

L’ennesima dimostrazione arriva dopo le parole dello stesso Ancelotti a Radio Radio: pur evitando, di fatto, di parlare della sua esperienza partenopea, le dichiarazioni dell’allenatore hanno riaperto la “guerra” tra le due fazioni sui social network. “Ci vorrebbe molto tempo per spiegare l’esperienza sulla panchina del Napoli. Meglio che lasciamo stare…”, ha detto Ancelotti.

… e i tifosi partenopei tornano a dividersi

“In realtà è piuttosto semplice, non ci hai capito niente… Tu e il tuo calcio liquido”, commenta Lorenzo su una pagina Facebook dei tifosi azzurri. Alessandro, invece, tenta un’analisi più lucida, ma comunque severa: “Se si analizza l’anno e mezzo nel complesso si nota come nella prima metà del primo anno il Napoli giocasse tutto sommato bene (probabilmente i residui del lavoro di Sarri), poi il calo nella seconda parte di stagione. L’inizio di quest’anno è solo il proseguo dell’anno scorso. Ovvero una disfatta”.

“Meglio un Gattuso che uno che ha perso il senno, e dipende dal figlio, una vera delusione…”, scrive Luc, cavalcando una delle accuse più utilizzate dal fronte anti-Ancelotti.

Ma a Napoli Re Carlo ha ancora tanti estimatori. “Chi continua a criticare Ancelotti, anche ora che non è più allenatore del Napoli, non capisce nulla”, sentenzia Salvatore. “Per me ha fatto bene nell’anno e mezzo in azzurro”, aggiunge Gigi. Infine Vincenzo prova a unire le due fazioni: “Nulla da dire ad Ancelotti, semplicemente non era l’uomo adatto a questo Napoli”.

