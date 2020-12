Napoli, le parole di Guintoli

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlatoo ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Lazio-Napoli.

Molti i temi trattati, tra cui la situazione di Milik: “Il mercato è sempre un punto di domanda per tutti. Noi crediamo che è un attaccante che faccia comodo a tante squadre e siamo convinti che alla fine troveremo una soluzione. Credo che lui voglia andare a giocare per, poi, essere pronto per l’Europeo. Questa è la sua volontà”.

Per quanto riguarda la situazione mercato in generale, Giuntoli ha le idee chiare: “Spero un paio di uscite e basta. In entrata credo che non faremo niente, anche perché siamo molto contenti della squadra, della rosa, una squadra molto completa. Milik e Llorente? Può essere”.

OMNISPORT | 20-12-2020 21:54