Napoli, le quattro certezze da cui ripartire dopo il caos

Dopo l'ammutinamento, Aurelio De Laurentiis è pronto a rivoluzionare il Napoli. I giocatori che sembrano destinati a lasciare sono Allan, Insigne, Callejon e Koulibaly. Secondo quanto riporta Il Mattino, il vulcanico presidente ripartirà da una giovane spina dorsale composta da Meret, Di Lorenzo, Elmas e Lozano.

L'ex portiere della Spal, 22 anni, ha dimostrato una notevole solidità nonostante la giovane età e promette ampi margini di miglioramento. Già cercato dalla Juventus ai tempi dell'Udinese, il suo nome è stato accostato ai bianconeri anche la scorsa estate ma alla fine Perin è rimasto alla base ed ha bloccato sul nascere la trattativa.

Di Lorenzo, che ha faticato molto più di Meret per conquistarsi un posto da titolare, si sta affermando come uno dei giovani laterali italiani più interessati ed è entrato nel giro della Nazionale di Mancini. De Laurentiis crede molto nel suo potenziale e non ha alcuna intenzione di provarsene.

Discorso simile per il centrocampista macedone: arrivato in estate dal Fenerbache per 16 milioni di euro (su di lui era forte il pressing della Fiorentina), non è riuscito ad imporsi subito nella mediana partenopea ma l'età gioca dalla sua parte: è un classe 1999.

Lozano è invece il colpo più costoso della storia del Napoli: 42 i milioni sborsati dai partenopei per convincere il Psv a cedere il messicano. Dopo un iniziale periodo di assestamento si sta integrando nei meccanismi di Ancelotti e la sua esperienza a livello europeo potrebbe esser determinante per il cammino in Champions League della sua squadra.

Considerando anche la cifra spesa, è fuori discussione che De Laurentiis decida di metterlo sul mercato in questa stagione.

