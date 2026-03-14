Napoli-Lecce, Conte lancia l’allarme sul futuro: “Ne parlerò con De Laurentiis”. Cosa può succedere a fine stagione

Il tecnico partenopeo spaventa i tifosi prima della partita del Maradona, glissa sul futuro in azzurro e rimanda ancora una volta i discorsi a fine stagione. Cosa bolle in pentola?

L’attenzione per un momento si distoglie dal campo. Prima dell’inizio del match con il Lecce, il tecnico del Napoli Antonio Conte si ferma ai microfoni di Dazn. Ma quella che dovrebbe essere la consueta intervista pre-partita si trasforma in un momento di preoccupazione per i tifosi partenopei.

Le parole di Conte

Antonio Conte non parla in conferenza stampa prima dei match ormai da tempo ma torna ai microfoni subito prima del calcio di inizio del match con il Lecce allo Stadio Maradona. E le parole sono di quelle da analizzare con attenzione in chiave futura: “Ogni anno, come lo scorso, ci sediamo con il presidente De Laurentiis e faremo delle valutazioni. Lo faremo anche quest’anno a fine campionato in maniera molto serena. Tutti sanno benissimo che io a Napoli mi trovo bene. Ma al tempo stesso, è giusto fare delle valutazioni e vedere se è giusto andare avanti. Da parte mia c’è la massima volontà e la voglia di continuare il percorso”.

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Cosa si nasconde dietro le parole di Conte

Se lo scorso anno il lungo tira e molla con il presidente De Laurentiis e sull’ipotesi di continuare a Napoli era dettato dall’interesse della Juventus, questa volta le parole di Conte sembrano ancora più enigmatiche. E’ evidente che la stagione non sia andata secondo i piani, hanno influito moltissimo i tantissimi infortuni che hanno falcidiato la rosa azzurra ma anche nei momenti di maggiore difficoltà dal punto di vista dei risultati, il tecnico non è mai stato messo in discussione dal vulcanico presidente azzurro. La mancata qualificazione in Champions League è stato un boccone amaro da mandare giù ma le risorse messa a disposizione dalla società sia nel mercato estivo che in quello invernale sono state tante e tutte nella direzione voluta dal tecnico. Chissà che però dietro le parole del tecnico ci sia anche la volontà di guardare a una nuova esperienza all’estero, anche perché le panchine delle big italiane sono tutte occupate.

Il timore dei tifosi

Napoli e i suoi tifosi hanno abbracciato Antonio Conte sin dal primo momento, nonostante il passato all’Inter e soprattutto alla Juventus. Il tecnico salentino è stato immediatamente capace di portare una mentalità vincente e soprattutto di cancellare una delle stagioni più brutte della storia recente della formazione partenopea. Però ora il timore fondato è quello di ritrovarsi verso una nuova estate fatta di attese, di mezza parole e di un altro lunghissimo tira e molla con il tecnico. Il club azzurro ha strutturato la squadra sulle specifiche richieste del tecnico e un suo addio potrebbe voler dire essere costretti a rivoluzionare tutto l’assetto del team.