Napoli-Leno, passi avanti

La trattativa tra il Napoli ed il porteire Leno va avanti, nonostante l'ostacolo Mondiale.

Oggi ha parlato ai microfoni di Radio Marte Fabio Parisi, intermediario del portiere del Bayern Leverkusen, esprimendosi così sulla trattativa in corso: "Per Leno c'è una trattativa in corso, non ancora conclusa e con diverse situazioni da mettere aposto. Si sta avanzando lentamente, inutile negarlo, non c'è ancora accordo. Il gradimento per il Napoli, per la struttura societaria e per la squadra, da parte di Leno ci sono e sono stati affrontati con Giuntoli".

Poi parla anche dell'importanza di Ancelotti per la buona riuscita dell'operazione: "E' chiaro che Ancelotti può essere un ulteriore valore agggiunto per il club".

Come sempre, trattandosi di Napoli, il punto cruciale sono i diritti d'immagine: "Lavoriamo sui diritti d'immagine e sul compenso al Bayern Leverkusen. Speriamo di poter definire prima del mondiale".

SPORTAL.IT | 02-06-2018 15:50