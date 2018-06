Leno non è più un'opzione per il Napoli. Il 26enne portiere, come riporta il Daily Mail, ha trovato l'accordo con l'Arsenal: contratto da ben cinque anni e 20 milioni di euro al Bayer Leverkusen per il suo cartellino.

Sfuma anche la pista Rui Patricio. Il portiere portoghese, dopo essersi svincolato dallo Sporting Lisbona, si è accasato al Wolverhampton. Il Napoli, a questo punto, dovrebbe concentrarsi su Areola del PSG.

SPORTAL.IT | 19-06-2018 07:40