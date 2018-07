Napoli, l'erede di Jorginho è in casa

Un Napoli appesantito dai carichi di lavoro dei primi giorni di ritiro fa “solo” quattro reti nella prima amichevole stagionale contro il Gozzano, formazione neopromossa in Serie C.

Carlo Ancelotti trae però indicazioni positive in particolare per i primi passi di Hamsik nel ruolo di regista, che fino alla scorsa stagione è stato di Jorginho, ora ufficialmente un giocatore del Chelsea: “Ci stiamo allenando e cercando di migliorare alcune cose, piano piano regoleremo quello che è l’aspetto tattico. Marek ha tutto per far bene in quel ruolo, ha intelligenza e visione di gioco, qualità e passaggio, ma non avevo dubbi. Gestisce bene il pallone, sa già verticalizzare. Stare vicino a lui aiuterà anche Diawara a migliorare".

Anche perché il nuovo Hamsik c’è già e si chiama Fabian Ruiz, subito a segno (insieme a Verdi, Ounas e Grassi): "Da mezzala destra può fare il gol che ha fatto perché si accentra, da mezzala sinistra può aiutare la qualità del gioco. Voglio abituarlo a giocare anche a sinistra” ha aggiunto Ancelotti.

SPORTAL.IT | 14-07-2018 21:10