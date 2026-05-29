Napoli, lettera aperta a De Laurentiis da Pistocchi: Anche l'Atalanta con Sarri è più forte se c'è Allegri

Il giornalista, da sempre critico nei confronti del livornese, semina veleno sui social ricordando gli ultimi risultati del futuro tecnico azzurro

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Per Cassano ha solo 5-6 amici, che provano a spingerlo un po’ ovunque. Max Allegri forse ne ha anche qualcuno in più ma di sicuro ha tanti nemici che ieri, come oggi e domani, si sono sempre schierati contro di lui. Una sorta di crociata che ha in Lele Adani, FantAntonio e Mauriziio Pistocchi i soldati più sfegatati. Se il flop del Milan, che non si è qualificato per la Champions, ha fatto saltare qualche bottiglia di champagne, la successiva notizia del sempre più probabile accordo di Allegri col Napoli ha rovinato la festa a molti.

Milan senza Champions ma Allegri la giocherà lo stesso

Singolare la situazione: Allegri non è riuscito a portare il MIlan in Champions ma lui la giocherà, mancano solo pochi dettagli prima dell’ufficializzazione ma il tecnico livornese ha superato Italiano ed ha un’intesa con De Laurentiis, sarà lui il prossimo allenatore del Napoli. Cosa che è andata di traverso a Maurizio Pistocchi.

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Lo sfogo di Pistocchi su Allegri

Il giornalista scrive su X/twitter: “Gentile dottor De Laurentiis. Lei è uno dei dirigenti calcistici più bravi, e sinora aveva quasi sempre dimostrato visione e coerenza: ha un progetto, e sa cosa fare per metterlo in pratica. Ora, passare da Conte a Sarri e ad Italiano per finire ad Allegri mi meraviglia, e sospetto perlomeno che lei abbia le idee confuse, visto che i 4 tecnici non hanno niente in comune. Forse lei pensa che con la gestione Allegri il Napoli possa fare come la Juventus e ottenere grandi risultati? Dimentica che quella Juve veniva da tre scudetti e giocava a memoria. Negli ultimi 4 anni da allenatore, 3 alla Juve e 1 al Milan, Allegri ha speso molto e ottenuto un solo titolo- la CoppaItalia-mentre in campionato la sua media gol non ha mai superato 1.89 punti/partita, stabilendo peraltro un non invidiabile record: è l’unico ad essere stato esonerato per due volte da Juve e Milan.

Al via del prossimo torneo di A, oltre alla favorita Inter, ci saranno Juventus e Milan che senza la Champions punteranno allo scudetto, Roma e Como rinforzate, e l’Atalanta di Sarri : una concorrenza che potrebbe mettere a rischio anche la qualificazione Champions. Mi auguro di sbagliarmi, e che lei abbia ragione, e ogni settimana aspetterò con interesse di conoscere il risultato del Napoli-tanto il risultato sarà l’unica cosa che conta. IN BOCCA AL LUPO”

La risposta dei tifosi sul web

Tante le reazioni: “De Laurentiis non ha nessuna intenzione di fare mercato per rientrare dalle follie dell’anno scorso per assecondare Conte. Allegri ha tutte le carte in regole per gestire la rosa del Napoli che ha bisogno solo di un po’ di esuberi e qualche rinforzo” e poi: “L’Inter vince, nel vuoto pneumatico della peggior Serie A della storia, e si celebra il suo allenatore come un profeta. Allegri fa l’allenatore di due squadre disastrate, al minimo storico della propria parabola, e dobbiamo farne una questione personale. Ci vorrebbe equilibrio.” e anche: “Io penso che De Laurentiis abbia scelto Allegri perché voleva un tecnico che avesse già vinto uno scudetto in Italia e perché non voleva ripetere l’errore del dopo-Spalletti con la scelta di un allenatore di seconda fascia”.

C’è chi scrive: “Allegri non ha speso nulla al Milan, ha preso solo Rabiot. Il Napoli ha preso un vincente che se ha una società solida sa come vincere e rendere grandi le squadre anche in Europa” e poi: “Ha fatto 70 punti ed arrivato ad 1 punti dalla Champion con un ultra quarantenne a centrocampo, 4-5 ragazzi e 2-3 figuranti in attacco, vuoi che con i campioni del Napoli non entri nelle prime 4?”, oppure: “Il Napoli se non ha infortuni come quest’anno e fa 3 acquisti vince lo scudetto a mani basse”

Il web è scatenato: “Semplicemente vuole uno yes man dopo 2 anni di Conte, anche perché probabilmente il Napoli verrà ridimensionato” e poi: “A me Allegri sembra una scelta logica: ha esperienza e soprattutto personalità, qualità indispensabile per gestire uno spogliatoio che fino a ieri era gestito da uno di gran personalità come Conte. Sa tenere a bada la stampa e non si piange addosso, a differenza di Conte” e infine: “Il Napoli prende Allegri perchè serve una figura che va oltre il semplice allenatore: serve uno capace di gestire pressione, ambiente e comunicazione. Con Italiano o profili simili si tornava anni indietro. Il Napoli è cresciuto tanto negli anni. I tifosi no. Non siete pronti”