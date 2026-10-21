Il 4-3 contro il Bodo rilancia il Napoli, ma fanno discutere le parole dell'ex capitano azzurro, la replica di Di Lorenzo e l'inaspettata apertura di Adani nei confronti di Allegri

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La pirotecnica vittoria per 4-3 contro il Bodo Glimt è servita al Napoli per conquistare i primi tre punti in Champions League, ad Allegri per blindare la sua panchina e alla squadra per ritrovare morale e fiducia in vista del prossimo match contro la Roma. A sorprendere nel post partita, però, è stato il messaggio social di Lele Adani nei confronti del tecnico. Una clamorosa inversione di rotta dopo i tanti attacchi all’ex Milan e Juventus. E ha spiazzato anche lo screzio tra capitani che ha visto protagonisti Beppe Bruscolotti e Giovanni Di Lorenzo.

Adani cambia idea su Allegri? L’apertura dopo gli screzi

La partita contro il Bodo Glimt ha regalato un nuovo e inaspettato capitolo nella saga tra Adani e Allegri. L’opinionista, che negli ultimi anni non ha risparmiato critiche al tecnico azzurro, ha scelto Instagram per commentare un video dell’allenatore mentre gesticola a bordo campo. Un gesto che richiama il tormentone “Facciamo calcio”, diventato il manifesto calcistico di Adani.

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“Al 40’ hai chiamato il sacro Verbo, lo hai fatto con il gesto visibile a tutto il sistema… e al 41’ MC Fratm (McTominay, ndr) ha riportato i ragazzi in vantaggio”, ha scritto, prima di invitare Allegri a non tradire più la nuova filosofia. Poi la benedizione ironica: “Che il Facciamo Calcio ti guidi e protegga”. Una pace vera? Difficile dirlo. Dal 2019, quando i due litigarono in diretta a Sky dopo Inter-Juventus, il rapporto è stato segnato da frecciate e attacchi, culminati anche nelle recenti critiche al gioco del Napoli.

Scintille tra capitani: Bruscolotti attacca, Di Lorenzo risponde

A infiammare il clima in casa Napoli ci ha pensato anche il botta e risposta tra Bruscolotti, storico capitano del club partenopeo, e Di Lorenzo. Intervenuto ai microfoni di Spazionapoli sul momento della squadra, l’ex difensore ha sottolineato la mancanza di figure carismatiche nello spogliatoio, chiamando in causa anche De Bruyne. Il giudizio più duro è stato riservato proprio all’attuale capitano: “Lo stesso capitano, Di Lorenzo, è bravo sul campo ma per il resto è poca roba”.

La replica del terzino è arrivata sui social, senza troppi giri di parole: “Una cosa è certa: sarò poca roba ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall’esterno alimentando critiche inutili”. Di Lorenzo ha poi chiosato così: “Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario”. Bruscolotti ha successivamente provato a ricucire lo strappo: “Se si è sentito offeso chiedo scusa”.

Napoli, scampato il pericolo ritiro: ci ha pensato Allegri

Dopo la pesante sconfitta contro il Villarreal e il ko di Venezia, il presidente De Laurentiis aveva valutato una misura drastica per scuotere una squadra in difficoltà, reduce anche da un avvio europeo senza punti nelle prime due giornate. L’ipotesi del ritiro era stata comunicata al gruppo, con il rischio di aumentare ulteriormente la pressione su un ambiente già attraversato da tensioni e risultati deludenti.

A convincere il presidente a non procedere sarebbe stato proprio Allegri. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’allenatore avrebbe rassicurato De Laurentiis, spiegandogli di avere la situazione sotto controllo e di essere convinto di poter uscire dal momento negativo. La risposta è arrivata sul campo: il 4-3 contro il Bodo Glimt ha restituito agli azzurri fiducia e tre punti preziosi in Champions. Ora la prova è dare continuità alla reazione contro la Roma di Gasperini.