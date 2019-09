Napoli, Llorente è arrivato ma il mercato non è chiuso

Quello di Fernando Llorente in Serie A è uno dei ritorni più attesi della nuova stagione, e rappresenta una mossa di mercato (a parametro zero, visto che il navarro era svincolato) grazie alla quale il Napoli spera di potersi mettere alle spalle la delusione per il mancato arrivo di James Rodriguez.

L'attaccante spagnolo è arrivato in Italia e ha trovato diversi tifosi ad accoglierlo già all'aeroporto di Fiumicino, dichiarandosi felice di essere tornato nel campionato italiano (due stagioni alla Juventus fra il 2013 e il 2015) dopo aver giocato nelle ultime quattro stagioni prima a Siviglia e poi in Premier League, nello Swansea City e nel Tottenham, sfiorando la vittoria della Champions League nella stagione passata.

Nella mattinata di sabato, Llorente ha effettuato le consuete visite mediche a Villa Stuart, a seguito delle quali è attesa la firma del contratto. Anche fuori dalla struttura romana ha trovato alcuni sostenitori partenopei ad accoglierlo, e nonostante non abbia rilasciato dichiarazioni si è prestato a qualche selfie con i tifosi.

La dirigenza del Napoli aveva virato su Llorente negli ultimi giorni, viste le mancate risposte di Mauro Icardi e la necessità di completare il reparto offensivo forte quest'anno di un altro importante arrivo, quello di Lozano dagli olandesi del Psv. Il contratto offerto dal presidente De Laurentiis e dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli è un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione, a testimonianza di quanto la società punti sull'attaccante classe 1985.

Il mercato in entrata del Napoli, quindi, sembra essere terminato con l'ingaggio di Llorente a meno di sorprese dell'ultimo minuto, ma resta attivo quello in uscita: in particolare, Vlad Chiriches andrà al Sassuolo a titolo definitivo (10 milioni più bonus la cifra offerta dal club neroverde), Adam Ounas si trasferirà al Nizza, nella Ligue 1 francese, in prestito con diritto di riscatto e infine resta aperta la possibilità di cessione di Simone Verdi, che con l'arrivo di Llorente vede le possibilità di giocare titolare diminuire drasticamente e potrebbe riconsiderare l'offerta del Torino, che lo insegue da tempo.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 31-08-2019 12:26