Napoli, lo sfogo di Allegri può costare caro ma almeno è tornato il vero Max e non la sua controfigura

Pistocchi ipotizza l'apertura di un'inchiesta della Procura Federale dopo i sospetti lanciati dal tecnico azzurro che ha parlato di favoritismi nei confronti della Roma

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Eccolo qua il vero Allegri, quello che butta le giacche, che mugugna, che si lamenta, che si arrabbia: a Napoli per diversi mesi s’era vista una controfigura, sempre pacata, distaccata, quasi un osservatore esterno. Ieri con la Roma riecco il conte Max versione scapigliato che abbiamo visto tante volte alla Juve.

Lo sfogo di Allegri

In campo era incredulo al momento dell’espulsione nel finale: “Ma cosa ho detto? Cosa ho detto? Nooo, noooo”, poi lo sfogo in sala stampa. Prima lamentandosi per il rosso, poi, lontano dalle telecamere, quando si è fatto scappare una frase pesante: “L’anno scorso vi hanno messo la Champions in tasca ed ho pagato io con il Milan”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Parole che non sono piaciute a Maurizio Pistocchi. L’ex moviolista di Mediaset scrive su X/twitter: “Le dichiarazioni di Allegri riferite nel dopo partita di Napoli-Roma sono gravissime: “L’anno scorso vi hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io con il Milan“. Allegri ipotizza un illecito sportivo, compiuto da terzi per favorire la Roma? Ne risponderà di fronte alla Procura Federale, che ovviamente dovrà aprire una inchiesta. In ogni caso, comunque vada a finire, una pessima figura”.

Le reazioni dei tifosi

Fioccano le reazioni sui social dopo il 3-3 di ieri: “Che si sará bevuto dopo la partita per delirare in quella maniera?” e poi: “Nelle ultime 10 partite in campionato ne perse 6 (fece 10 punti su 30) e durante la stagione ebbe dei rigori ridicoli a favore (ricordo invece quello negato alla Lazio al 90′). Penoso” e anche: “Stava per vincere lo scudetto ed è arrivato fuori dalle prime 4… Questa sarà l’ultima panchina importante per l’amico Max”, oppure: “Se non le ha sentite nessun delegato federale non succederà nulla”

C’è chi scrive: “Intanto chiedesse scusa a Gasperini.. Ma.. chi ha perso con il Cagliari?!” e poi: “Ci dicesse gli episodi a favore però. Però quelli certificati no quelli presunti. La Roma è arrivata 3a in classifica no 4a e contro il Cagliari a Milano non ci abbiamo perso noi all ultima giornata.” e ancora: “Peccato che il suo Milan fosse padronissimo del suo destino vincendo già al 5′ col Cagliari in casa… ma questo lo sappiamo tutti. Hanno buttato loro la Champions ma oggi piange ai microfoni”

Il web è scatenato: “Cioè , lui ha Perso in casa con il Cagliari già salvo, l’ultima di Campionato e la colpa è della Lega ?” e poi: “Allegri non va in Champions per demeriti suoi, dato che si presenta all’ ultima giornata terzo e finisce quinto, ma il rigore dato alla Roma al 100esimo minuto contro il Parma è stato ridicolo. Risultato pesantissimo per la corsa Champions” e anche: “Serve una lunga squalifica, sono anni che sopportiamo le scenate di questo signore che si toglie le giacchette per qualsiasi cosa.” e infine: “Il campionato italiano è una buffonata, la corte federale non apre niente perché tutti sanno che oramai è più finto del wrestling e finché ci sono fessi che pagano ancora per guardare il circo…campa cavallo”