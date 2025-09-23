Napoli, lo sfogo di Conte sul mercato scatena la polemica: “Antonio cosa dici?”

Per il tecnico rosa poco rodata e nessun acquisto da 60 milioni nonostante gli sforzi di De Laurentiis, i lamenti dell'ex ct nel mirino dei tifosi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

A quale ristorante può attovagliarsi il Napoli quest’anno? A quello da 100 euro probabilmente no, proprio come la sua ex Juventus, almeno a sentire le parole di Antonio Conte. Primo in classifica a punteggio pieno dopo la sofferta vittoria interna contro il Pisa il tecnico azzurro fa orecchie di mercante quando gli parlano di grande mercato in estate. Per l’ex ct il grande mercato è un’altra cosa e sottolinea come non sarà facile ripetersi in campionato nonostante gli sforzi di De Laurentiis, scatenando una polemica sul web.

Lo sfogo di Conte

Contento di rado, arrabbiato quasi sempre. Antonio Conte è così, il tarlo del domani gli impedisce di gioire del presente, le preoccupazioni prendono sempre il posto delle gioie e così dopo la vittoria sul Pisa (non priva di polemiche) arrivano parole inattese: “Noi non abbiamo una rosa rodata a differenza delle altre squadre. Perché dite grande mercato? Il nostro non è stato così. Mica abbiamo preso giocatori da 60 milioni… ne abbiamo presi 9 e fate un po’ di conti voi allora. Abbiamo preso nove calciatori, ossia mezza squadra… e tutti vengono da realtà diverse. Anche Hojlund, per esempio, è giovane… ha 22 anni e viene sì dal Manchester United ma lì non giocava mai. Quindi? Quindi significa che abbiamo messo tanti giocatori, ma molti devono crescere ancora tanto. E purtroppo non c’è molto tempo… non ce n’è a sufficienza. Ecco perché dico che bisogna avere pazienza. Accettare l’errore, aspettare”.

L’invito del tecnico azzurro

Conte prosegue: “Quando io predico calma e prudenza non è perché voglio mettere per forza le mani avanti… è semplicemente che noi non abbiamo la rosa rodata per fare così tante competizioni. Abbiamo aggiunto tanti calciatori in una squadra ma è un’altra cosa rispetto a prendere dei calciatori pronti per fare Champions e campionato. Ecco perché non riesci a giocare in maniera sciolta, ma lo fai con aspettative importanti. E devi avere pazienza. Questa è la realtà dei fatti”.

L’attacco di Pistocchi

Parole che non sono piaciute a Maurizio Pistocchi. L’ex moviolista di Mediaset scrive su X(twitter: “Il Napoli Campione d’Italia ha investito sul mercato 115 mln€, e dopo Milan, 164mln, Juve, 137mln e Atalanta , 125mln è quello che ha speso di più, ma per Conte “Abbiamo dovuto riempire una rosa che praticamente non esisteva” Ricordo al bravissimo allenatore del Napoli che con quella rosa inesistente, e il 5^ monte ingaggi della SerieA, il Napoli di Spalletti ha stravinto lo Scudetto, raggiunto 90 punti, con una media di 2.37 a partita, e lo ha fatto giocando un calcio spettacolare. Parlare di rosa inesistente è poco rispettoso nei confronti di chi ha vinto e costruito la base del Napoli Campione 2024/24″.

Per i tifosi Conte si lamenta troppo

Fioccano i commenti sui social: “Troverà sempre una scusa per tenere i suoi giocatori sulla corda. E’ per questo che è il migliore di tutti.” e poi: “Unica squadra delle top con lo stesso allenatore dello scorso anno, rosa migliorata ma non sono rodati? Via lui” e anche: “Non si può pensare di battere agilmente squadre rodate come il Pisa, in effetti, con soli 150 ml di mercato… come fai a rodare per bene una squadra se compri giocatori da 20 ml…” e ancora: “Un lamento continuo. Gli fanno mercato: non ha la rosa rodata. Non gli fanno mercato: ha sempre la stessa rosa. Parte favorito: mente dicendo che non è così. Non parte favorito: vorrebbe partire favorito qualche volta (parole sue). Lamento continuo e perpetuo”.

C’è chi scrive: “Beh. Deve sempre creare alibi. Vuoi mettere con La Rosa rodata del Milan? Cambiato allenatore, modulo. Centrocampo in toto, esterni…Ma a Parrucca servono alibi” e poi: “Arriverà il giorno in cui Conte non piangerà su un qualsiasi argomento a caso, ma non è questo il giorno” e ancora: “E intanto con questa e l’altra dichiarazione non si parla degli episodi a favore in una partita storta, che da altre parti sarebbe finita in pareggio”, oppure: “Avere Conte come Allenatore , e come essere sposato con Quattro Donne , Una narcisista , Una Che si lamenta sempre , Una Che fa solo shopping e Una Che beve dalla mattina alla sera e fa a botte !! “.

Il web è scatenato: “Conte è così non dirà mai cose differenti anche con Maradona e Pelè. Una cosa è certa hanno allungato la rosa ma per prendere Hojlund hai sacrificato un vice DiLorenzo-Anguissa (e si vede) e un “Kvara” per intenderci, anche se con il 4141 al momento non serve” e poi: “Su queste cose non sopporto Conte. Sempre a lamentarsi, mai contento di niente” e infine: “Conte parla con frasi fatte ripete le stesse cose da 30 anni…non ha una grande cultura e intelligenza va bene solo per chi lo ascolta e gli da retta.”.