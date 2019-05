Napoli, l'obiettivo è Rodrigo del Valencia

Il Napoli si sta muovendo per migliorare la rosa per la prossima stagione. Piacerebbe, secondo il Corriere dello Sport, Rodrigo, attaccante del Valencia (squadra arrivata quarta in campionato e vincitrice della Copa del Rey ai danni del Barcellona).

Il 28enne bomber piacerebbe molto ad Ancelotti. Il problema? L'elevata clausola rescissoria, pari a 120 milioni di euro. Il Napoli sarebbe pronto a farsi avanti ma non vorrebbe spendere una cifra superiore ai 50 milioni di euro. L'eventuale arrivo di Rodrigo potrebbe portare all'addio di Milik.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 09:24