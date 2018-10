Napoli: l'ombra di Sarri non è scomparsa

E tu da che parte stai? Sarrista fedele o convertito all’ancelottisimo? O forse non c’è contrapposizione tra i due estremismi? La verità è che a Napoli l’ombra del “Maestro” c’è ancora. Non sono bastati questi mesi per far dimenticare ai tifosi la figura dell’uomo in tuta con la sigaretta sempre in bocca, non sono bastati i risultati conseguiti dal Napoli senza di lui, né la “desarrizzazione” attuata da Ancelotti che con il suo turnover spinto ha messo anche a nudo i limiti del suo predecessore. Ogni volta che esce in ballo il nome di Sarri, ed esce praticamente sempre – vuoi per le stoccate di De Laurentiis, vuoi per i paragoni che tutti continuano a fare, vuoi per nuove interviste – tanta parte di Napoli prova nostalgia. Il Maestro è rimasto nel cuore dei napoletani. Chi lo ha idolatrato continua a seguirlo al Chelsea, si tappa orecchie e occhi di fronte a chi ne fa notare i difetti, replica duro a chi sottolinea come la gestione-Ancelotti abbia evidenziato che tanti giocatori della rosa, da lui sempre snobbati, avrebbero potuto essere utili. Ricordano ossessivamente i “91 punti conquistati”, lo scudetto perso in albergo “per gli aiuti che ha avuto la Juve”, i momenti di calcio-spettacolo e tre anni di sogni e fantasie.

IL MAESTRO RIVOLUZIONARIO – Perchè la figura di Sarri è andata al di là dello stesso tecnico, nell’immaginario popolare di una certa tipologia di tifoso ha travalicato l’uomo per farlo diventare personaggio mitologico: il parvenu che sfida il Palazzo, il rivoluzionario che vuol cambiare il mondo con la Grande Bellezza, il proletario che vuol far piangere i ricchi padroni, l’uomo del popolo innamorato del suo popolo e pronto a difenderlo in ogni settore. E’ andato via da Napoli per paura di non ripetersi? Ha tradito la passione dei tifosi? Ha preferito i soldi del Chelsea? Non c’è argomento che possa convincere i sarristi più accaniti e il dibattito torna d’attualità dopo le parole di Sarri al Corriere delllo sport. Lui vuol chiudere la polemica con De Laurentiis (“vedo che continua a riversarmi parole di ogni tipo. Io amerò Napoli e i suoi tifosi per tutta la vita, loro sanno che cosa penso. Lui dice che sono andato via per soldi? Non mi interessa. Non posso guardare indietro, Napoli resta sulla mia pelle ma adesso basta”) ma lancia messaggi ai suoi ex tifosi.

DA MERTENS A HIGUAIN – Si prende i meriti di Mertens centravanti («Dries lo abbiamo inventato prima punta ed è stato un trionfo. Milik, malgrado tutta la filosofia che è stata fatta, ha segnato 16-17 gol pur essendo reduce da due crociati. Di più non si poteva chiedere») ma anche quelli dell’esplosione di Insigne, diventato goleador con Ancelotti (è il miglior calciatore italiano. Oggi vince lui. La sua svolta? Semplice, crede in se stesso. Ora di più, sempre di più. Si è scrollato di dosso le incertezze e le paturnie di chi deve essere protagonista nella squadra della sua città. Se ci pensi, era questione di tempo. E non credo proprio che sia un problema di posizione: certo, se gioca più vicino alla prima punta inquadra la porta meglio perché ha la classe e i colpi. Ma lui può fare di tutto: lo avevo pensato trequartista, poi l’ho spostato come esterno offensivo. La tattica e la tecnica sono il pane, io sono sempre qui a insegnare, ma poi ci devi mettere qualcosa di tuo. L’ultimo passaggio è il dna che si sveglia e che ti urla “vai, spacca il mondo”. Questa è la sintesi di Lorenzo. Ora non deve più staccare la spina, ha inquadrato il problema e si è preso la ribalta, non soltanto quella del Napoli”). Il rimpianto degli anni napoletani resta uno e si chiama Higuain: “Gonzalo è andato via da Napoli presto. Se fosse rimasto ci sarebbero state le condizioni per vincere. Era entrato in meccanismi fantastici, ci capivamo, aveva grande feeling con i compagni. Il rimpianto resterà”. Degli anni napoletani a Londra si è portato uno dei suoi fedelissimi, Jorginho (“Lui sa cosa chiedo, mi capisce al volo. L’avevo trovato a Napoli un po’ in bilico, ora il suo cartellino vale una tombola”) ma a Napoli lui ha lasciato ancora ricordi indelebili. E la sua ombra resta lì, come un convitato di pietra tutt’altro che invisibile.

SPORTEVAI | 13-10-2018 10:40