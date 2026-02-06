Napoli, Lookman e Mainoo rimpianti di mercato: com'è andata davvero. Ma un colpo può ancora arrivare

Il blocco del mercato e non solo: tutto è andato a storto a gennaio. Per il centrocampista del Manchester United era stato raggiunto anche un accordo di massima: cosa è successo

Il mercato che poteva essere e non è stato. A causa del blocco che ha costretto il Napoli a ricorrere a soluzioni fantasiose, ma soprattutto low cost. Sfumata la Champions, Conte proverà a difendere lo scudetto con Giovane e Alisson Santos, due acquisti che non hanno certo infiammato la piazza. Mentre un colpo potrebbe ancora arrivare pescando dagli svincolati, aumentano i rimpianti per Mainoo e Lookman: il retroscena che fa mordere le mani ai partenopei.

Napoli, Mainoo e Lookman rimpianti di gennaio

Kobbie Mainoo era già stato cercato in estate, in chiusura di mercato. Ma il terzo colpo dal Manchester United dopo McTominay e Hojlund non è andato in porto. Discorso da rinviare a gennaio. Prima che scattasse il blocco soft del mercato, il ds Manna era convinto di poter chiudere per il 20enne centrocampista dimenticato da Amorim.

Nel calcio, però, tutto cambia in fretta. Il portoghese è stato silurato e i Red Devils sono rinati con Carrick, che -guarda un po’ – ha posizionato Mainoo al centro del villaggio, cioé in mezzo al campo. Ed ecco il retroscena svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano: tra fine novembre e inizio dicembre l’intesa col giocatore (non con il club) era stata raggiunta, ma poi è saltato tutto ‘a causa’ del nuovo allenatore.

Il piano saltato per il nigeriano

Ademola corre veloce, e il Napoli a inseguirlo. La trama di “Prova a Prendermi” applicata al calcio, con gli azzurri nelle vesti di Tom Hanks che si affannano ad acciuffare Leonardo Di Caprio. Manna lo ha corteggiato in estate, ma il giocatore aveva in mente solo l’Inter.

Ci ha riprovato a gennaio, però il blocco imposto al club campano ha frenato l’operazione. Ci avrebbe tentato di nuovo a giugno, se l’ex Pallone d’Oro non avesse deciso di lasciare l’Atalanta per l’Atletico Madrid. Ora è davvero finita. E i rimpianti aumentano: Lookman avrebbe potuto finalmente colmare quella lacuna venutasi a creare sulla sinistra per via della fuga parigina di Kvaratskhelia.

Il mercato potrebbe non essere finita

Ed è proprio la casella sul versante sinistro del campo che preoccupa. Bocciato Lang dopo una manciata di mesi, è attualmente Elmas a essere impiegato lì da Conte, mentre Alisson Santos si candida a essere la scommessa da proporre negli ultimi minuti. Però si può ancora attingere dal mercato degli svincolati. E c’è un attaccante particolarmente gradito che si è appena liberato dal Chelsea: Raheem Sterling.

Sono tre i dubbi, legati alle condizioni del calciatore la cui ultima presenza ufficiale risale alla scorsa stagione con l’Arsenal, all’ingaggio e alla sua effettiva utilità ora che non c’è più la Champions. Ma si valutano anche i pro: l’impatto che potrebbe avere sul campionato italiano se arrivasse con la testa e le gambe giuste, il fattore esperienza e pure la grande amicizia con De Bruyne che ne faciliterebbe l’inserimento. Ma la condizione principale è che l’inglese dimentichi le cifre percepite a Londra, tra l’altro senza neppure giocare.