Napoli-Lozano: il PSV fa infuriare De Laurentiis

Il Napoli potrebbe vedere sfumare la trattativa che porta a Hirving Lozano.

Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo mesi di contatti e discussioni la questione ha preso una piega decisamente diversa rispetto a quando il messicano veniva indicato come il primo colpo partenopeo della prossima stagione.

Il PSV avrebbe fatto infuriare Aurelio De Laurentiis per essersi rimangiato la parola data riguardo il precedente accordo economico intorno ai 40 milioni di euro. Il club olandese, infatti, non avrebbe intenzione di cedere il suo gioiello per una cifra inferiorie ai 50.

Se non dovessero esserci ripensamenti da parte del PSV, il patron del Napoli potrebbe dare ordine a Giuntoli di interrompere ogni trattativa.

SPORTAL.IT | 09-05-2019 18:43