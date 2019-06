Napoli-Lozano, maxi offerta dei partenopei

Continua l'assalto del Napoli per Hirving Lozano. L'attaccante è un vero e proprio pallino di Carlo Ancelotti e il direttore sportivo Giuntoli è pronto ad accontentarlo.

Secondo quanto riporta Sportmediaset il ds ha già incontrato Mino Raiola, agente del giocatore, e i due si sarebbero accordati per un'offerta da 4.5 milioni di euro l'anno. Non è ancora stato risolto invece il nodo legato ai diritti d'immagine: Lozano è uno dei volti simbolo del Messico e vanta un accordo con diversi sponsor che gli frutta 3 milioni l'anno.

Il Napoli si trova dunque di fronte a un bivio: aumentare l'ingaggio del giocatore a 7 milioni comprando così i diritti d'immagine o lasciarli al messicano. De Laurentiis avrebbe anche presentato un'offerta al Psv di 50 milioni di euro ma gli olandesi hanno preso tempo per valutare l'affare. Sul giocatore ci sono anche Manchester United e Bayern Monaco.

Sullo sfondo rimane il sogno James Rodriguez: il colombiano ha un ottimo rapporto con Ancelotti e lo stesso tecnico avrebbe contattato il procuratore del giocatore, Jorge Mendes, per capire le reali possibilità di portare il colombiano in Italia e l'agente portoghese avrebbe aperto al trasferimento in azzurro. La richiesta del Real Madrid è di 60 milioni di euro.

Per rinforzare il reparto difensivo, invece, De Laurentiis ha messo nel mirino Kostas Manolas, che tanto piace alla Juventus. Il greco lo ha detto chiaramente: "Non so se resterò qui" e diversi top club hanno cominciato a sondare il terreno. I bianconeri, che negli ultimi anni hanno preso con sé molti ex giallorossi (Pjanic, Szczesny e Benatia per fare qualche nome, senza dimenticare Zebina e il ‘puma’ Emerson andando ancora più in là nel tempo), conoscono perfettamente le qualità del grintoso ellenico. E i partenopei pure. Chi vorrà Kostas Manolas dovrà però fare i conti con Mino Raiola. Il potente procuratore, infatti, da gennaio ha anche lui nella sua scuderia e farà in modo di trovare la soluzione migliore per il suo futuro.



SPORTAL.IT | 15-06-2019 12:51