Napoli, Lucca con la valigia dopo l’ultimatum di Manna: adesso anche la Juventus pensa a lui

Prima della finale di Supercoppa Italiana il d.s. ha lanciato un chiaro messaggio all’attaccante: i bianconeri potrebbero offrire una via d’uscita

Lorenzo Lucca e il Napoli potrebbero presto dirsi addio: dopo l’ultimatum lanciato al centravanti dal d.s. Giovanni Manna a Riyadh l’attaccante potrebbe partire in prestito a gennaio. E tra i club interessati ci sarebbe anche la Juventus.

Napoli, l’ultimatum di Manna a Lucca

Più chiaro di così Giovanni Manna non poteva essere: nel pre-partita della finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, il d.s. del Napoli ha lanciato un vero e proprio ultimatum a Lorenzo Lucca, attaccante sempre meno utilizzato da Antonio Conte negli ultimi mesi e che col ritorno di Romelu Lukaku rischia di finire seriamente ai margini del progetto azzurro.

“Lorenzo è un calciatore forte – ha detto Manna a Riyadh – lo abbiamo voluto, ma deve alzare i giri del motore per giocare in questo Napoli. Bisogna andare forte non solo in partita ma anche in settimana”. Insomma Lucca deve impegnarsi di più in allenamento per accontentare Conte. In caso contrario, la porta è aperta. Manna lo ha fatto capire chiaramente: “Per ora è con noi, poi vediamo cosa succede: sta tanto a lui”.

L’ipotesi del prestito

Teoricamente, la partenza di Lucca non sarebbe facile da realizzare per il Napoli. L’attaccante è arrivato in estate dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto a una cifra tra i 26 e i 31 milioni di euro: per poterlo girare (anche in prestito) ad un altro club il Napoli dovrebbe prima riscattare il cartellino di Lucca a gennaio. L’esperto di mercato Nicolò Schira ha però rivelato un dettaglio dell’accordo con l’Udinese che potrebbe fare la differenza: l’obbligo di riscatto, infatti, scatterebbe già dopo il primo punto conquistato dal Napoli a partire dal 3 febbraio. Di fatto, dunque, per rilevare il cartellino di Lucca e poi girarlo in prestito Manna dovrebbe solo anticipare la spesa di qualche giorno.

Juventus interessata

Per questo motivo nelle ultime settimane sono diversi i club che si sono interessati a Lucca. All’estero i più attivi sono Benfica e West Ham, entrambi attratti dalle potenzialità mostrate da Lucca nei suoi anni all’Udinese. Nelle ultime ore, però, anche la Juventus avrebbe fatto un sondaggio col Napoli per valutare l’ipotesi di un prestito: senza Vlahovic, a Spalletti farebbe infatti comodo una punta “fisica”, con caratteristiche diverse da quelle di Lois Openda e Jonathan David.