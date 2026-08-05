Napoli, Lukaku l’ha rifatto: stavolta la frattura è insanabile, ma Allegri può tornare a sognare Vlahovic 

Nessuna traccia del belga nel ritiro di Castel di Sangro, non convince la nota del club che parla di un permesso extra: senza Big Rom, il tecnico può tornare a chiedere uno sforzo per Dusan

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La frattura, stavolta, non si sanerà: Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro, ripetendo di fatto quanto accaduto a marzo e dando un segnale definitivo di rottura che neanche una nota ufficiale del club partenopeo sembra riuscire a smentire. Resta ora da risolvere la questione del suo addio: ma liberare il monte ingaggi dal peso di Big Rom può permettere a Massimiliano Allegri di tornare a sognare l’arrivo di Dusan Vlahovic.

Napoli, Lukaku assente al ritiro

Il Napoli attendeva Romelu Lukaku oggi a Castel di Sangro, sede della seconda parte del ritiro e dell’amichevole che stasera (ore 18:30) la squadra di Massimiliano Allegri sosterrà contro l’Osasuna. Ad assistere alla gara ci sarà Kevin De Bruyne, arrivato ieri dopo il blitz per la festa del Centenario che ha interrotto le sue vacanze, ma non Big Rom. Come già avvenuto dopo la sosta della serie A di fine marzo, il centravanti belga non ha risposto alla convocazione del club partenopeo: a differenza di allora, stavolta mancano spazio e volontà, da entrambe le parti, per ricucire lo strappo, che appare definitivo.

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Napoli, il comunicato su Lukaku

Poco fa il Napoli ha motivato l’assenza di Lukaku con una nota ufficiale nella quale la società partenopea spiega di aver concesso “alcuni giorni di permesso” al giocatore. Ma il comunicato ha il sapore di una mossa ex post, una reazione alla scelta del belga: altrimenti perché non annunciare nei giorni scorsi che Big Rom non sarebbe arrivato oggi, ed evitare così le polemiche? La sensazione è che il Napoli voglia evitare di alzare un polverone mentre cerca una soluzione a una questione complicata.

Di fatto, non presentandosi a Castel di Sangro Lukaku ha scelto in via definitiva la strada dell’addio al Napoli: ad oggi il belga ha offerte solo dalla Mls, in particolare da Atlanta, ma nessun club ha bussato alla porta di Aurelio De Laurentiis per chiederne il cartellino. Il Napoli, dal canto suo, è ben felice di sgravare il suo monte ingaggi del peso di un giocatore che guadagna più di tutti (7,7 milioni di euro netti) e che non è disposto a far parte del progetto tecnico di Allegri, soprattutto nel ruolo di vice-Hojlund. Il club partenopeo, però, non è neanche disposto a rescindere il contratto con Lukaku: il Napoli chiede infatti 10 milioni di euro per cedere il centravanti dell’ultimo scudetto.

Addio Lukaku: cosa cambia per Manna

La mossa di Lukaku induce a pensare che Big Rom riservi la massima fiducia nelle capacità del suo agente Federico Pastorello di trovargli una nuova sistemazione, soddisfacendo anche le pretese del Napoli. Intanto l’assenza di Lukaku apre un nuovo fronte all’azione del d.s. Giovanni Manna, che nell’ultima conferenza stampa ribadì come il Napoli non avrebbe cercato nuovi attaccanti se Big Rom e Lorenzo Lucca fossero rimasti. Ora Lukaku ha scelto di andare via e l’ex Udinese potrebbe trovare squadra in serie A: su chi potrebbe dirigere le proprie attenzioni il direttore sportivo dei partenopei?

Allegri può sognare Vlahovic

L’unico nome emerso nelle ultime settimane è quello di Dusan Vlahovic, che Allegri avrebbe voluto con sé già lo scorso anno al Milan. Il serbo è svincolato, senza squadra, e ha parzialmente ridotto le proprie pretese sul nuovo contratto rispetto a quelle presentate alla Juventus nei mesi scorsi: vuole ancora 10 milioni di euro alla firma come bonus, ma la richiesta sull’ingaggio è scesa a 8 milioni di euro l’anno. Cifre ancora troppo alte per un Napoli interessato a ridurre le spese relative al parco giocatori.

Tuttavia il quadro potrebbe cambiare nelle prossime settimane, soprattutto se a Vlahovic non dovessero pervenire altre offerte, oltre a quella già rifiutata da parte del Besiktas. L’assenza di Lukaku a Castel di Sangro, di fatto, proietta il Napoli in una nuova dimensione di mercato: un universo in cui Allegri può almeno sognare di allenare una coppia di centravanti composta da Hojlund e Vlahovic.