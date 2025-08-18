Napoli, Lukaku: che mazzata, infortunio più grave del previsto. L’esito degli esami

Per Lukaku lesione grave al retto femorale. L’attaccante ha iniziato la riabilitazione e sarà valutato anche un possibile intervento chirurgico

Quando è uscito dal campo dopo 33′, nell’ultima amichevole pre-campionato del Napoli contro l’Olympiacos, si è capito subito che non si trattava di una complicazione da poco, ma nessuno in casa azzurra pensava probabilmente che l’infortunio riportato da Romelu Lukaku potesse essere così grave. Solo oggi, a distanza di quattro giorni dalla gara, sono stati svolti gli esami definitivi che hanno fornito un verdetto a dir poco preoccupante.

Il bollettino medico

Il club partenopeo ha diramato un bolletino dopo gli esami eseguiti dal belga. Questo il testo: “In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tradotto: il Napoli non avrà il suo bomber per almeno tre mesi, forse più. Non confermata quindi la sensazione dello staff sanitario del Calcio Napoli che temeva, in attesa degli esami strumentali, che si potesse trattare solo di risentimento muscolare dopo l’uscita dal campo di Lukaku, al 33’, contro l’Olympiacos.

L’infortunio più grave in carriera per Lukaku

L’attaccante in carriera non aveva mai riportato un infortunio così grave. Lo stop più lungo risale all’agosto del 2022, quando per un problema alla coscia rimase fermo quasi due mesi quando era all’Inter, mentre ai tempi del Manchester United si bloccò per 33 giorni sempre per un infortunio alla coscia. Nell’anno alla Roma, prima di passare in azzurro, saltò complessivamente 17 giorni prima per un problema all’anca e poi per un problema al ginocchio.

L’ipotesi intervento chirurgico

A questo punto, come si evince anche dal comunicato del club, non si esclude neanche l’intervento chirurgico. Il centravanti belga ha già intrapreso il percorso riabilitativo e sarà sottoposto anche a una valutazione chirurgica per stabilire il trattamento più adeguato.

Un bel guaio per Antonio Conte che si ritroverà dunque ad affrontare le prime giornate di campionato e l’esordio in Champions League con una sola punta a disposizione, Lorenzo Lucca, in attesa di inevitabili nuovi arrivi sul mercato.

Clicca qui per le ultime news sul Napoli