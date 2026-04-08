Napoli, Lukaku è l’ultima spina di Conte: il braccio di ferro a distanza continua. Fenerbahce ed Everton alla finestra

L’attaccante belga continua a non rispondere alle convocazioni del club azzurro, i rapporti sono tesi e a fine stagione potrebbe arrivare l’addio. La Turchia potrebbe essere l’ultimo approdo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Romelu Lukaku è l’ultima spina di una stagione complicata per Antonio Conte, anzi forse il belga rappresenta una delle “colpe” del tecnico che pure ha saputo reagire alla grande alle difficoltà dovute a una lunga serie di infortuni. E le notizie dal Belgio non sembrano essere molto promettenti in chiave di una riappacifizione.

La riabilitazione in Belgio

Romelu Lukaku continua a seguire la sua idea per provare a recuperare in vista del Mondiale. E’ evidente che nella testa dell’attaccante più che provare ad aiutare il Napoli in questo finale di stagione, ci sia la volontà di arrivare nelle migliori condizioni possibili al Mondiale. L’ultima apparizione è quella riportata dal giornale belga Hey Nieuwsblad che nella giornata di mercoledì riporta che l’attaccante ha svolto una seduta di allenamento individuale con il pallone presso il centro sportivo dell’Anversa nei pressi di Bosuil.

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La posizione del Napoli

Il Napoli, anche attraverso le parole del direttore sportivo Manna, però ha scelto una linea piuttosto intransigente, si è dichiarata amareggiata dalla decisione di non rispondere alla convocazione e non ha escluso anche la possibilità che ci saranno delle conseguenze. Il club ha vissuto come una mancanza di rispetto la volontà del giocatore di decidere da solo i passi successivi nella sua riabilitazione. Antonio Conte si è sempre speso anche in prima persona per l’attaccante belga arrivato all’ombra del Vesuvio proprio sotto sua precisa indicazione. Il Napoli ha aspettato Big Rom dopo l’infortunio muscolare della scorsa estate e si aspettava maggiore riconoscenza da parte sua.

Turchia o Everton? Gli scenari

A prescindere da come si concluderà questa vicenda spinosa, è evidente che a fine stagione le strade tra Lukaku e il Napoli sono destinate a separarsi in maniera definitiva. Stavolta neanche l’intercessione di Conte (sempre se il tecnico dovesse rimanere al Napoli dopo le voci che lo vogliono in nazionale) sembra capace di ricucire il rapporto. Nelle scorse settimane dall’Inghilterra è trapelato un interessamento dell’Everton, maglia che Lukaku ha vestito per 4 stagioni dal 2013 al 2017. Ma per Big Rom ci sono pretendenti anche in Turchia con il Fenerbahce che secondo gli esperti di mercato avrebbe già mosso i primi passi.