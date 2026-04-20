Napoli, Lukaku e Conte, faccia a faccia a Castelvolturno: cosa è successo e perchè il bomber è già tornato in Belgio

Era il 20 marzo 2026 quando Romelu Lukaku fece la sua ultima apparizione tra le fila del Napoli, sia pur senza scendere in campo. Si giocava Cagliari-Napoli, gara in cui rimase in panchina per tutti e 90 i minuti. Da lì in poi l’attaccante belga è sparito – senza autorizzazione – per allenarsi da solo durante il periodo pausa nazionali – ed anche ben oltre – tra Bruxelles ed Anversa con dei preparatori fisici speciali. Dopo un mese esatto e dopo forti pressioni da parte del club partenopeo, che ha fatto di tutto perché rientrasse quanto prima, solo questa mattina e il bomber ha rimesso piede a Napoli ma solo per poche ore.
- Il vertice 'chiarificatore' a Castel Volturno
- Tensione superata ma sarà di nuovo addio
- Nodo infortunio e rientro in Belgio
Il vertice ‘chiarificatore’ a Castel Volturno
Dopo giorni di polemiche, con la città che ha già scaricato Big Rom invitandolo a lasciare il club e tra la delusione mista a rabbia di Conte, che è sempre stato il suo mentore e che ne aveva sponsorizzato l’acquisto, e di De Laurentiis – che si è pentito di un investimento pesantissimo tra cartellino e contratto triennale – è arrivato il momento dell’atteso confronto tra le parti.
Giusto il tempo di un chiacchierata e poi di nuovo addio. Romelu Lukaku si è presentato oggi al centro sportivo del Napoli, insieme al suo agente Federico Pastorello. L’incontro, come rivela Sky Sport, ha avuto i contorni di un confronto diretto con la dirigenza, alla presenza del direttore sportivo e con il coinvolgimento anche di Antonio Conte ma nessuna sfuriata e nessuna lite.
Tensione superata ma sarà di nuovo addio
E’ un vero e proprio faccia a faccia per chiarire le incomprensioni emerse nelle ultime settimane. Il dialogo tra le parti è stato definito sereno e costruttivo: l’attaccante ha esposto il proprio punto di vista, contribuendo a ristabilire un clima più disteso all’interno dell’ambiente.
Sul fronte fisico, le notizie sono incoraggianti. Il percorso di recupero del giocaotre procede spedito, con progressi evidenti che sono stati condivisi e valutati insieme allo staff medico del club. Il lavoro svolto nelle ultime settimane sta dando i suoi frutti e la tabella di marcia viene rispettata con precisione, tutti fattori che hanno contribuito a rasserenare Conte e il Napoli.
Nodo infortunio e rientro in Belgio
Archiviata la questione relazionale, resta però centrale la situazione fisica. Romelu Lukaku non proseguirà il recupero a Napoli: è già diretto in Belgio, dove completerà il programma di riabilitazione. I tempi di rientro restano ancora incerti: il club spera di riaverlo per il finale di stagione, ma c’è anche il rischio che l’attaccante torni direttamente al Mondiale con il Belgio. I sei minuti finali giocati contro il Torino il 6 marzo scorso potrebbero essere stati gli ultimi di Lukaku con la maglia del Napoli. Il giocatore piace in Arabia e in Turchia.