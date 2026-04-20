Napoli, Lukaku e Conte, faccia a faccia a Castelvolturno: cosa è successo e perchè il bomber è già tornato in Belgio

L'attaccante belga chiarisce con il Napoli dopo le tensioni: incontro positivo a Castel Volturno, ma il recupero proseguirà in Belgio. Rientro forse solo a fine stagione.

Era il 20 marzo 2026 quando Romelu Lukaku fece la sua ultima apparizione tra le fila del Napoli, sia pur senza scendere in campo. Si giocava Cagliari-Napoli, gara in cui rimase in panchina per tutti e 90 i minuti. Da lì in poi l’attaccante belga è sparito – senza autorizzazione – per allenarsi da solo durante il periodo pausa nazionali – ed anche ben oltre – tra Bruxelles ed Anversa con dei preparatori fisici speciali. Dopo un mese esatto e dopo forti pressioni da parte del club partenopeo, che ha fatto di tutto perché rientrasse quanto prima, solo questa mattina e il bomber ha rimesso piede a Napoli ma solo per poche ore.

Il vertice ‘chiarificatore’ a Castel Volturno

Dopo giorni di polemiche, con la città che ha già scaricato Big Rom invitandolo a lasciare il club e tra la delusione mista a rabbia di Conte, che è sempre stato il suo mentore e che ne aveva sponsorizzato l’acquisto, e di De Laurentiis – che si è pentito di un investimento pesantissimo tra cartellino e contratto triennale – è arrivato il momento dell’atteso confronto tra le parti.

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Giusto il tempo di un chiacchierata e poi di nuovo addio. Romelu Lukaku si è presentato oggi al centro sportivo del Napoli, insieme al suo agente Federico Pastorello. L’incontro, come rivela Sky Sport, ha avuto i contorni di un confronto diretto con la dirigenza, alla presenza del direttore sportivo e con il coinvolgimento anche di Antonio Conte ma nessuna sfuriata e nessuna lite.

Tensione superata ma sarà di nuovo addio

E’ un vero e proprio faccia a faccia per chiarire le incomprensioni emerse nelle ultime settimane. Il dialogo tra le parti è stato definito sereno e costruttivo: l’attaccante ha esposto il proprio punto di vista, contribuendo a ristabilire un clima più disteso all’interno dell’ambiente.

Sul fronte fisico, le notizie sono incoraggianti. Il percorso di recupero del giocaotre procede spedito, con progressi evidenti che sono stati condivisi e valutati insieme allo staff medico del club. Il lavoro svolto nelle ultime settimane sta dando i suoi frutti e la tabella di marcia viene rispettata con precisione, tutti fattori che hanno contribuito a rasserenare Conte e il Napoli.

Nodo infortunio e rientro in Belgio

Archiviata la questione relazionale, resta però centrale la situazione fisica. Romelu Lukaku non proseguirà il recupero a Napoli: è già diretto in Belgio, dove completerà il programma di riabilitazione. I tempi di rientro restano ancora incerti: il club spera di riaverlo per il finale di stagione, ma c’è anche il rischio che l’attaccante torni direttamente al Mondiale con il Belgio. I sei minuti finali giocati contro il Torino il 6 marzo scorso potrebbero essere stati gli ultimi di Lukaku con la maglia del Napoli. Il giocatore piace in Arabia e in Turchia.

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