Napoli, Lukaku al Fenerbahce sblocca Gabriel Jesus: Big Rom e Allegri si "sfiorano" per la seconda volta

L'attaccante belga passerà al club turco per 10 milioni, gli azzurri potranno ora dedicarsi al brasiliano dell'Arsenal. Nel 2018 Romelu fu ad un passo dalla Juventus di Allegri, poi saltò tutto

Matrimoni che evidentemente non sono destinati a farsi, nonostante tutto: quello tra Romelu Lukaku e Massimiliano Allegri, infatti, sta sfumando per la seconda (e molto probabilmente ultima) volta. Procediamo per gradi.

Napoli, addio a Lukaku

Il mercato del Napoli ruota sempre più attorno a Romelu Lukaku. Il club azzurro mantiene contatti continui sia con l’avvocato Ledure, che rappresenta l’attaccante belga, sia con la dirigenza del Fenerbahce. L’obiettivo è arrivare rapidamente alla definizione dell’operazione e liberare così lo spazio necessario per dare il via alla seconda fase del mercato. La cessione di Big Rom è ormai diventata una priorità. Il Napoli ha infatti la necessità di liberare una casella in attacco, ridurre il peso degli ingaggi e soprattutto creare le condizioni economiche per completare gli acquisti già individuati. E, in questo senso, la destinazione turca sembra essere sempre più concreta.

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Lukaku-Fenerbahce, intesa vicina

Il primo passo decisivo è già arrivato: Lukaku avrebbe raggiunto un accordo con il Fenerbahce per un contratto di un anno, con opzione per una seconda stagione, da circa 10 milioni di euro all’anno. Il centravanti avrebbe manifestato chiaramente la propria volontà di trasferirsi in Turchia, lasciando al Napoli e al club di Istanbul il compito di trovare l’intesa definitiva. Anche la società di Aurelio De Laurentiis ha modificato la propria posizione. Dopo aver respinto una prima proposta da 6 milioni di euro, il Napoli sarebbe ora disposto a chiudere per circa 10 milioni. Una cifra decisamente inferiore rispetto ai 30 milioni più bonus versati due estati fa al Chelsea, con i Blues che conservano inoltre il 40% sulla futura rivendita del giocatore.

La scelta di Lukaku

Nonostante il sacrificio economico, la cessione avrebbe comunque un peso significativo sui conti del Napoli. Lukaku percepisce infatti un ingaggio da circa 7,7 milioni di euro lordi a stagione: liberarsi del suo contratto consentirebbe dunque agli azzurri di alleggerire il monte ingaggi e di avere maggiore margine di manovra sul mercato. Lukaku, dal canto suo, sembra avere già scelto. Secondo quanto riferito dai media turchi, avrebbe chiesto al Napoli di essere lasciato libero di raggiungere il Fenerbahce. Il belga non dovrebbe quindi aggregarsi al gruppo nel ritiro di Castel di Sangro e attende soltanto il via libera definitivo per partire, sottoporsi alle visite mediche e iniziare la sua nuova esperienza.

Gabriel Jesus aspetta il Napoli

Una volta completata l’uscita del centravanti belga, il Napoli potrà concentrarsi sull’obiettivo individuato per rinforzare l’attacco. Il nome in cima alla lista è quello di Gabriel Jesus. Il brasiliano è legato all’Arsenal da un altro anno di contratto, ma avrebbe manifestato la volontà di cambiare squadra e sarebbe favorevole a un trasferimento in azzurro. Il Napoli vuole sfruttare questa apertura, ma prima dovrà necessariamente sistemare le proprie uscite. Un indizio importante è arrivato anche dal ritiro di Castel di Sangro, dove è stato visto Giovanni Branchini. L’agente cura gli interessi di Gabriel Jesus e la sua presenza rappresenta un ulteriore segnale della concretezza dei contatti tra le parti.

Lukaku, il passato nerazzurro e il retroscena Juventus

L’incontro con Allegri non si consumerà nemmeno questa volta. L’avventura italiana di Lukaku era iniziata nell’estate del 2019, quando il belga lasciò il Manchester United per trasferirsi all’Inter. Prima di approdare in nerazzurro, però, Lukaku era stato vicinissimo alla Juventus. La trattativa si sviluppò durante due sessioni di mercato, tra il 2018 e il 2019, quando sulla panchina bianconera sedeva ancora Massimiliano Allegri.

Lukaku-Allegri, il precedente

A raccontare i dettagli di quella trattativa fu il suo ex agente Federico Pastorello in un’intervista a Tuttosport. La Juventus aveva raggiunto un’intesa con il Manchester United per portare Lukaku a Torino e nell’affare sarebbe dovuto rientrare Paulo Dybala, oltre a Mario Mandzukic. L’operazione, tuttavia, saltò proprio per il mancato accordo tra Dybala e il club inglese. «L’affare con l’Inter si era bloccato perché Zhang sembrava non voler soddisfare le richieste del Manchester United. La Juventus aveva l’accordo con gli inglesi, che in cambio di Lukaku avrebbero ingaggiato Dybala e Mandzukic», raccontò Pastorello. Poi il passaggio decisivo: «Dybala e il Manchester, probabilmente entrambi non troppo convinti, non hanno raggiunto l’intesa».