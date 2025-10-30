Napoli, Lukaku morde il freno e Conte conta i giorni: la tabella del rientro di Big Rom

Dopo tanti infortuni una buona notizia per il tecnico: Big Rom sta per tornare in città, sabato sarà al Maradona a sostenere la squadra. Lunedì il primo allenamento

Romelu Lukaku sta per tornare: il Napoli dovrà attenderlo ancora un po’, ma la tabella per il rientro di Big Rom è ormai fissata. Domani il centravanti sarà in città, poi sabato andrà a tifare per i compagni e per Conte al Maradona. Fissate anche le date del primo allenamento e del possibile ritorno in campo.

Lukaku rientra a Napoli

Nelle ultime settimane il Napoli ha dovuto fare i conti con infortuni a raffica, ma finalmente per Antonio Conte c’è una buona notizia: Romelu Lukaku è pronto per iniziare ad allenarsi dopo l’infortunio dello scorso 14 agosto, quando il gigante belga fu fermato da un grave infortunio muscolare nel corso dell’amichevole contro l’Olympiacos. Big Rom ha infatti terminato il percorso di recupero in Belgio e tra stasera e domani farà rientro a Napoli.

Al Maradona per tifare gli azzurri

La tabella per il completo recupero del centravanti belga è fissata, ma prima ancora di scendere in campo Lukaku ha intenzione di far sentire la sua presenza e la sua vicinanza alla squadra: il centravanti è il leader morale della squadra di Conte, l’uomo di maggiore carisma, il leader. E allora è inevitabile la sua presenza sabato al Maradona: non in campo, è ancora troppo presto, ma in tribuna o addirittura a bordocampo, per sostenere i compagni nella sfida contro il Como, la prima di un mini-ciclo di enorme importanza per il Napoli che poi sfiderà l’Eintracht in Champions League e il Bologna al Dall’Ara.

Primo allenamento a Castelvolturno

Il vero e proprio piano per il rientro di Lukaku preparato dallo staff del Napoli prenderà il via lunedì, con il primo allenamento a Castelvolturno. Big Rom non lavorerà ovviamente in gruppo, inizierà a faticare in palestra per recuperare la forma dopo il lungo stop: un fisico possente come il suo ha bisogno di un lento rodaggio, nessuno nel Napoli vuole correre rischi di ricadute, a cominciare dallo stesso Conte che freme per riavere Lukaku, ma sa anche che affrettare il rientro potrebbe essere pericoloso.

La data del rientro in campo

Secondo la tabella stilata dallo staff del Napoli Lukaku avrà bisogno di più di un mese di preparazione prima di poter rimettere piede in campo: la data fissata per la prima gara stagionale del centravanti, allora, cade il 14 dicembre, giorno in cui il Napoli sarà impegnato nella trasferta di Udine. E, soprattutto, che precede il viaggio in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, dove il Napoli debutterà contro il Milan: la semifinale con i rossoneri, una delle sue vittime predilette, è già cerchiata in rosso sul calendario di Big Rom.