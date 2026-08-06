Il belga è fuori dal progetto, ma senza una nuova destinazione il Napoli dovrà gestire una situazione delicata: ecco chi è sulle tracce di Big Rom e quanto chiede De Laurentiis

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Altro che grande gelo con De Bruyne: il vero nodo del Napoli è Romelu Lukaku. Mentre l’ex Manchester City ha già raggiunto Castel di Sangro per mettersi a disposizione di Max Allegri, dopo aver partecipato anche alle celebrazioni del Centenario in piazza del Plebiscito, Big Rom ha tempo fino al weekend per trovare una nuova sistemazione. Ma cosa succederà se, al termine dei giorni di permesso aggiuntivi concordati con la società, il centravanti belga non dovesse ancora aver raggiunto un accordo con un’altra squadra? Sul fatto che sia fuori dal progetto tecnico non ci sono più dubbi, ma resta un interrogativo: l’ex attaccante di Inter e Roma raggiungerà comunque i compagni nel ritiro abruzzese?

Napoli, Lukaku fuori dal progetto: il weekend decisivo per l’addio

Per un belga che torna, un altro che si allontana. Sembrava che fosse De Bruyne ad avere il mal di pancia, specie dopo il durissimo sfogo contro Conte, invece King Kev ha ritrovato sorriso e voglia. Ed è pronto a ricoprire un ruolo centrale nel progetto tattico di Allegri. Progetto di cui non fa parte Lukaku, che pure avrebbe voluto ai tempi della Juventus.

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Ma, dopo essere stato uno degli eroi del quarto scudetto azzurro, quanto successo la scorsa stagione ha segnato il punto di non ritorno tra il 33enne attaccante acquistato dal Chelsea e la società. Niente ritiro a Castel di Sangro, almeno per il momento, in attesa degli sviluppi di un mercato che vede il nome di Big Rom accostato a diversi club grazie al buon Mondiale disputato, seppur partendo (quasi) sempre dalla panchina.

Mercato Napoli, chi vuole Lukaku e quanto chiede De Laurentiis

Lukaku è legato al Napoli da un contratto da 12 milioni di euro lordi fino al 2027, un ingaggio che lo rende il calciatore più pagato della rosa azzurra. Anche alla luce del grave infortunio che lo ha costretto a saltare gran parte dell’ultima annata e della fuga improvvisa in Belgio per ritrovare la condizione in vista dei Mondiali, compromettendo di fatto il rapporto personale con Conte, la storia d’amore – o forse sarebbe più corretto dire il flirt – con il club partenopeo è arrivata al capolinea con un anno d’anticipo.

Sulle tracce di Romelu c’è l’Atlanta United, pronto a offrirgli una nuova avventura in MLS, ma la franchigia americana potrebbe non essere l’unica interessata. La pista turca porta al Trabzonspor di Momo Salah e al Besiktas di Vincenzo Italiano, mentre non è da escludere il trasferimento in Arabia Saudita. Al momento, però, non sembra esserci una destinazione nettamente favorita.

Se Lukaku non parte può davvero tornare da Allegri?

Secondo le indiscrezioni emerse nella giornata di ieri, quando Lukaku non si è presentato al ritiro di Castel di Sangro, il permesso extra concesso dalla società avrebbe una durata di 48 ore. I tifosi del Napoli si interrogano quindi su cosa potrebbe accadere se l’ex Chelsea e Manchester United non dovesse trovare una nuova sistemazione nel giro di pochi giorni.

Lavorerà mai con i compagni agli ordini di Allegri? La domanda è lecita, ma le possibilità di rivedere Big Rom con la maglia azzurra sono praticamente nulle. Anche perché il suo agente, Federico Pastorello, ha già escluso l’ipotesi che il centravanti belga possa accettare il ruolo di riserva di Hojlund, una situazione che peraltro il Napoli non potrebbe permettersi dal punto di vista economico. Lo scenario più probabile, dunque, è che il club cerchi una soluzione alternativa per evitare che le strade di Lukaku e del club tornino a incrociarsi, almeno fino a quando non verrà concretizzata la cessione definitiva dell’attaccante.